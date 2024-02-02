Bakan Yumaklı: “Nüfus artarken su oranımız düşüyor”

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İSU işbirliğiyle hayata geçirilen Su Verimliliği Seferberliği kapsamında, bugün Kocaeli’de önemli bir toplantı yapıldı. Kocaeli Kongre Merkezinde yapılan etkinliğe Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Sanayi bakanı Mehmet Fatih Kacır katıldı. Etkinlikte Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yayınlanan sektörel su verimliliği rehberleri konusunda paydaşlar arasında tecrübe paylaşımının ve iş birliği konuları masaya yatırıldı. Programda aynı zamanda TOBB ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında işbirliği protokolü imzalandı.

YOĞUN KATILIM

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AKP Kocaeli Milletvekilleri Sadettin Hülagü, Veysel Tipioğlu ve Sami Çakır, KBB Başkanı Tahir Büyükakın, Siyasi Parti Temsilcileri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili İbrahim Burkay, Tarım Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Sanayi Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan ve Çetin Ali Dönmez, Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Sanayi Genel Müdürü Prof Dr. İlker Murat Ar, Stratejik Araştırmalar Ve Verimlilik Genel Müdürü Abdullah Başar, Kalkınma ajansı genel müdürü Ahmet Şimşek, KOÜ Rektörü Nuh Zafer Cantürk, Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, KOTO Başkanı Necmi Bulut, DTO Başkanı Vedat Doğusel, İSU Müdürü Ali Sağlık, Sanayiciler ve davetliler katıldı.

SU ORANIMIZ YÜZDE 20 AZALDI

Hayatının 18 yılının Kocaeli’de geçtiğini ifade eden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Bu önemli şehirde tekraren, ülkemizin geleceği için önemli olan su seferberliği nedeni iel burada olmaktan çok mutluyum. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de altyapımız ile sanayide önemli gelişmeler yaşıyoruz. Kocaeli'de sanayi üretim kapasitesi ile sanayimizin başşehri. Dünyadaki kullanılabilir su oranı bir bardak içerisindeki bir su damlası kadar. Geride bıraktığımız dönemde direncinin arttırılması için depperli çalışmalar yapıldı. Ulusal katkı beyanı hazırlandı. Sadece yazılı metinlerde kalması önem arz etmiyor.. Bakanlık olarak su kullanımına yönelik riskleri analiz ediyoruz. Çözüm yollarına ihtiyacımız olduğunu görüyoruz. Sadece son altı yılda nüfusumuz yüzde 10 artarken su oranımız yüzde 20 azaldı. Her alanda suya ihtiyacımız var. Türkiye su stresi altında olan bir ülke. Eğer bütün teorik çalışmalarımızı, planlarımızı belirledikten sonra bunları hayata koymazsak bin metreküpün altına düşmemiz mümkün. Su verimliliği son derece önemli. Bunun gerekliliğinin yerine getirilmesi son derece önemli” dedi.

SU KONUSU HERKESİ ETKİLER

Geçtiğimiz yıl şubat ayında hayata geçirilen su seferberliğinin üzerinden 6 gün geçtikten sonra deprem olduğunu hatırlatan Bakan Yumaklı, “Bu nedenle çalışmalarımız azaldı. Seferbeliiğimizde önemli başlıklar var. Türkiye’de uzun süredir yapılan sulama sistemlerinin çoğu açık. Bakanlığımız kapalı sulama sistemini kullanan çiftçilere destek vermekte. Bütün eğitim kurumlarımızda bunların sürekli gündeme getirilmesini sağlayan müfredat üzerinde çalışıyoruz. Sağlamak istediğimz şey toplumsal bir mutabakat. Su ile alakalı konu bizim hayat biçimimiz ile alakalı değildir. Su konusu herkesi eşit bir şekilde etkiler. Ulusal su kurulunun oluşması buna yönelik bir husustur. Zannettiğimiz gibi sınırsız bir su kaynağımız yok. Kocaeliye su ve sulama alanında 2 milyar civarında yatırım yapıldı” dedi.

DENGEYİ TESİS ETMEKLE MÜKELLEFİZ

Bakan Yumaklı konuşmasının devamında, “Üretim ile tüketim arasındaki dengeyi tesis etmekte mükellefimiz. Sanayicilerimizi, belediyelerimizi kimseyi geride bırakmadan yürüteceğimiz su verimliliği seferberliğini uygulayacağız. Bizler dere kenarında olsanız bir suyu israf etmeyin diyen bir anlayışın mensubuyuz” dedi.