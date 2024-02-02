Derince'de meydana gelen feci kazada Turgaycan Kanat hayatını kaybetti., Çenedağ Mahallesi Köşk Sokak adresinde bulunan evine gelen ve anahtarını unuttuğunu fark eden Turgaycan Kanat, apartman girişinin üstünde yer alan asma kattan kendi evinin balkonuna geçerek içeri girmek istediği esnada, asma tavan çöktü. Yaklaşık 12 metre yükseklikten yere düşen genç adamı görenler, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapmış oldukları ilk müdahalenin ardından, genci Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Turgaycan Kanat, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
02 Şub 2024 - 11:45- Asayiş Güncelleme:
Evine balkondan girmeye çalışan genç hayatını kaybetti!
Evinin anahtarını unutunca, asma kattan kendi evinin balkonuna geçmek istene Turgaycan Kanat, asma tavanın çökmesi sonucu yere düşerek hayatını kaybetti
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.