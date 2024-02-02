02 Şub 2024 - 11:49- Spor G:

Sakaryaspor Samet Onur’u aldı

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Sakaryaspor Samet Onur’u aldı mask

Trendyol 1. Lig takımlarından Komşu Sakaryaspor, Fatih Karagümrük forması giyen Samed Onur’u transfer etti. Sakaryaspor son olarak Fatih Karagümrük forması giyen Samed Onur ile sözleşme imzaladı. Yeşil-siyahlıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Son olarak Fatih Karagümrük forması giyen futbolcu Samed Onur ile sözleşme imzaladık" denildi.
# medya

02 Şub 2024 - 11:49 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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