Keçiören’e evinde 2-1 yenilen Adana’ya 56 bin lira ceza

Yarın Kocaeli Stadyumu’nda konuk edeceğimiz Adanaspor’a ceza geldi. Karar maddesi şöyle: “ADANASPOR A.Ş.’nin, 26.01. 2024 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş.-ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ Trendyol 1. Lig müsabakasında, çim saha sorumlusunun stadyum denetimine, müsabaka güvenlik ve eşgüdüm toplantısına katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir)…