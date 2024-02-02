Yarın Kocaeli Stadyumu’nda konuk edeceğimiz Adanaspor’a ceza geldi. Karar maddesi şöyle: “ADANASPOR A.Ş.’nin, 26.01. 2024 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş.-ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ Trendyol 1. Lig müsabakasında, çim saha sorumlusunun stadyum denetimine, müsabaka güvenlik ve eşgüdüm toplantısına katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir)…
02 Şub 2024 - 11:50- Spor Güncelleme:
Keçiören’e evinde 2-1 yenilen Adana’ya 56 bin lira ceza
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.