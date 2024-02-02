Kocaeli Gezilecek Yerler (Doğal Güzellikleri)

Doğa tutkunları için birçok keşfedilmeyi bekleyen noktaya ev sahipliği yapan Kocaeli'nin doğal güzellikleri ve Kocaeli gezilecek yerler arasında en popüler olanlar şunlardır.

Ormanya Doğal Yaşam Parkı

Sapanca Gölü

Kadırga Yaylası

Ballıkayalar Tabiat Parkı

Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı

Ormanya Doğal Yaşam Parkı

Ormanya Doğal Yaşam Parkı, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yer alan, 2 bin dönümlük bir alana yayılmış bir doğal yaşam parkıdır. Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı olma özelliğini taşıyan Ormanya, 2014 yılında hizmete açılmıştır.

Doğal güzellikleri ve zengin hayvan çeşitliliği ile ziyaretçilerine keyifli bir doğa deneyimi sunan Ormanya içerisinde, çocuk hayvanat bahçesi, yaban yaşam alanı, yürüyüş ve bisiklet parkuru, kamp alanı, kuş gözlem alanı, doğa okulu, yaban hayatı rehabilitasyon merkezi gibi alanlar bulunmaktadır.

Özellikle İzmit'te sevgiliyle gezilecek yerler arasında ilk sırada yer alan Ormanya, her yaştan ziyaretçiye hitap eden, keyifli bir doğa deneyimi sunan, Kocaeli'nin en popüler turistik yerlerinden biridir. Son günlerde kalabalıklığıyla Kocaeli Haber sitelerinde sıklıkla görülmektedir.

Sapanca Gölü

Sapanca Gölü, Doğu Marmara Bölgesi'nde, Sakarya il merkezinin 12 km batısında, Kocaeli ilçesinin ise 27 km doğusunda yer alan tektonik kökenli bir tatlı su gölüdür. Doğu-batı uzanımlı olan gölün doğu kesimi Sakarya ilinin sınırları içerisindeyken, batı kesimi Kocaeli ilinin sınırları içinde yer almaktadır.

Gölün suları, Samanlı Dağları'ndan inen akarsularla beslenmekte ve fazla suyu Çark Suyu aracılığı ile Sakarya Nehri'ne boşalmaktadır. Sapanca Gölü, Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden ve doğal güzelliklerinden biridir.

İzmit'te gezilecek yerler doğa severler için oldukça fazla olsa da bunların başında Sapanca Gölü gelmektedir. Gölün çevresinde çok sayıda otel, motel, pansiyon, restoran ve kafe bulunmaktadır. Gölde tekne turları düzenlenmekte ve balık avcılığı yapılmaktadır.

Ayrıca gölün çevresindeki ormanlık alanlarda doğa yürüyüşü, bisiklet turu ve kampçılık gibi aktiviteler yapılabilmektedir. Kocaeli gazetesi ve basında da sıklıkla yer alan bu bölge; doğal güzellikler arasındadır.

Kadırga Yaylası

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yer alan Kadırga Yaylası, yemyeşil doğası ve muhteşem manzarası ile doğaseverlerin gözde yerlerinden biri olmaktadır. Yaylada çam ve kayın ağaçları arasında yürüyüş yapmak, yayla evlerinde konaklamak veya göl çevresindeki restoranlarda keyifli vakit geçirmek mümkündür.

Ballıkayalar Tabiat Parkı

Gebze ilçesinde yer alan Ballıkayalar Tabiat Parkı, kaya oluşumları ile ilgi çeken bir doğa harikasıdır. Parkta, 12 metre yüksekliğe kadar ulaşan kayalar, mağaralar ve şelaleler bulunmaktadır. Ballıkayalar Tabiat Parkı, kamp yapmak, doğa yürüyüşü yapmak veya fotoğraf çekmek için harika bir yerdir.

Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı

Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yer almaktadır. Bahçe, 165.000 metrekarelik bir alana sahiptir. Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı, Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçelerinden biridir.

Bahçede, 1.200'den fazla hayvan türü bulunmaktadır. Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı, çocuklar ve aileler için oldukça keyifli bir doğa ve vahşi yaşam gezisi imkanı sunmaktadır. Sadece güzellikleri değil, gelişmeleri de takip etmek için Kocaeli Haberdar’ı ziyaret edebilirsiniz.