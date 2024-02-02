- Ekonomi

Spotify abonelik ücretlerine büyük zam

Dünyanın en çok kullanılan müzik dinleme platformu olan Spotify, Türkiye abonelik ücretlerine zam yaptı.

Spotify abonelik ücretlerine büyük zam mask

Zamlar dur durak bilmeden fırtına gibi esiyor.

Türkiye’de yüksek kur ve enflasyonist baskıların etkisiyle, birçok kalem grubuna  zam geldi.

ZAMLARIN ŞİMDİ Kİ DURAĞI İSE SPOTİFY OLDU.

Platformun en düşük bireysel abonelik ücreti 39,99 TL'den 59,99 TL'ye çıktı.

Öğrenci paketi ise 21,99 liradan 32,99 liraya yükseldi.

Önceden 54,99 TL olan 'Duo' paket seçeneği ise 79,99 liraya yükseldi. Aile paketi de 99,99 liraya kadar çıktı.
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02 Şub 2024 - 11:59 - Ekonomi

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