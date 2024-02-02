Spotify abonelik ücretlerine büyük zam

Zamlar dur durak bilmeden fırtına gibi esiyor.
Türkiye’de yüksek kur ve enflasyonist baskıların etkisiyle, birçok kalem grubuna zam geldi.
ZAMLARIN ŞİMDİ Kİ DURAĞI İSE SPOTİFY OLDU.
Platformun en düşük bireysel abonelik ücreti 39,99 TL'den 59,99 TL'ye çıktı.
Öğrenci paketi ise 21,99 liradan 32,99 liraya yükseldi.
Önceden 54,99 TL olan 'Duo' paket seçeneği ise 79,99 liraya yükseldi. Aile paketi de 99,99 liraya kadar çıktı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.