YRP’li Aydal: “Kocaeli için göreve hazırız"

31 Mart 2024’te gerçekleşecek yerel seçimler öncesi siyasi partilerin seçim çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Yeniden Refah Partisi (YRP) Kocaeli Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Doğan Aydal’da seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Adaylığı kapsamında gazetemize açıklamada bulunan YRP Kocaeli Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Doğan Aydal konuşmasında şunları söyledi,

AK PARTİ’Yİ ÖVEN TEK BİR CÜMLE SÖYLEMEDİM

“Öncesinde de seçim döneminde de dikkat ettiyseniz AK Parti’yi öven tek bir cümle söylemedim. 20 senede milletin canını okudular. Hala okuyorlar. Bir mecburiyet üzerine bir tarafta bulunduk ama bu bir geçici seçim iş birliğidir demiştik. Biz olmazsak İstanbul’u dahi kazanamazlar. Bizim kendimize göre düşünmeniz, görüşümüz var. Halkın takdirini bekliyor. Karşılığını bulursak iktidara geliriz. Bizim AK Parti’yi iktidar yapma veya iktidardan düşürme gibi bir misyonumuz yok. Biz bunu tabana anlatamıyoruz. Tabanı ikiye bölmüşler gavur ve Müslüman diye. İnsanlar anlamak istemiyor. Bir şeye gerekçeleriyle birlikte yanlışa yanlış diyorum. Doğruları anlatacağınız medya sayısı çok az, çıktığımız medya da iyi niyetli olmuyor.

SON DERECE HAZIR GELİYORUZ

Bütün Türkiye’yi inceleyen biriyim. Kocaeli biz iki türlü inceledik. Geçmiş 22 yılının tüm değişkenleriyle inceledik, 90 sayfalık bir raporumuz var. Önce inceledik bizim AR-GE teşkilatımız buradaki arkadaşlarımız tüm illerdeki ilçelerdeki vatandaşlarla konuşarak şehrin temel problemlerini incelediler. O ilçenin en çok konuşulan 15-20 sorununu saptadılar. Kocaeli’de mevcut başkanın vaat ettiği ama yaptığı şeyleri sıraladık. Mesela metro demiş yapmamış, duble yol demiş yapamamış, temiz su demiş yapmamış, temiz hava demiş yapmamış, trafik sorununu çözeriz demiş çözememiş. Bizde bunlardan yola çıkaracak Kocaeli’nin sorunlarına ilişkin nasıl bir çözüm sunacağımızı sıraladık ve anlattık. Biz son derece hazır geliyoruz. Nasip olursa 5 yıl içinde bitecekleri de yazdık.

DEPREM UYARI MERKEZİ KURACAĞIZ

Eğer halkınızı rahatlatmıyorsanız yaptığınız parkında hiçbir önemi yok. Adam mutlu değil çoluğunu çocuğunu oraya götürse bile pahalılıktan ne yapacak orada. O yüzden halkı yaşatacağız sonra devlet yaşasın. Emeklilerim gönlünü almak için 40 şey sayarım ama bunları saymaya gerek yok çünkü bunlar yapmam gereken şeyler. İktidara gelirsem yapacağım ilk şeylerden bir tanesi maaş zamlarını yüzde yüze tamamlayacağım. Önce halkı yaşatacağız halkı yaşasın ki devlet yaşasın. Halk, öğrenci ve emeklileri rahat hale getirmezseniz eğer isterseniz halkı yurtdışına götüreceğim deyin. Vatandaşın cebince parası yok nereye gidecek? Deprem uyarı merkezi kuracağım bunun jeokimyasal tekniği var. Depremden 2-3 gün önce çok belirgin göstergeleri var. Bu sistem dünyanın her tarafından var. Büyük bir laboratuvar kuracağız, gelen verileri analiz edip değişimleri görüp halkı uyaracağız.

NEREDEN BAŞLAYACAĞIMIZI BİLİYORUZ

Kocaeli’de sanayileşmiş bir tarım yapıldığında bu İstanbulu’da besler. Kandıra’dan başlayacağız. Bizim milletimiz görünce itimat ediyor. O yüzden Kandıra’dan başlayıp daha sonrasında 4 5 ilçe daha ekleyeceğim. Kurduğumuz sistemi Kocaeli’ye getireceğim, ilk prototip fabrika Sivas’ta kuruldu. Keneviri getireceğim, kenevirden 250 farklı ilaç yapılabiliyor. Petrol dahi üretebiliyorsunuz. Çok fazla yan sanayisi var. Bunu neden şimdiye kadar düşünmemişler? Texas’da incelediğim tarım dört sıfır teknolojisi var. Belediyenin öncülüğünde merkezler kuracağız. Biz çiftlere suni gübre desteği vereceğiz. Nereden başladığımızı bildiğimiz için hiçbirçekincemiz yok.

HALKI KORUMAK MECBURİYETİNDEYİM

Dip Çamuru’nun içerisinde ciddi miktarda bakır, kurşun, çinko, krom ve civa var. Bunlar rahatlıkla ayrılabilir. Tekrar ekonomiye katkı sağlayabilir ve kalan çamurda kullanılabilir. Bunun farkında değiller gömüyorlar. Diyelim ki herhangi fabrika deşarj yaptı. Bu durum suyun rengini değiştiriyor. Buradan bakınca mavi gibi gözüküyor ama bizim elimizdeki teknoloji suyun 16 milyon 770 bin renk tonuna ayırıyor. Hangi fabrikanın o pisliği bıraktığını takip edebiliyoruz. Mavi akan dereler görmeyeceksiniz. Ben halkı korumak mecburiyetindeyim.

MONORAY İÇİN KARAOSMANOĞLU’NA GİTTİM PROJEYİ BEĞENMEDİ

Ben Kocaeli’deki ulaşım sorununa ilişkin bir keresinde Karaosmanoğlu’na gittim. Öğrencilerim İTÜ’de profesör ve rektör yardımcısı bir gün dediler ki en güzel şeyi teklif ettik olmadı. Monorayların bütün fizibiliteleri yerleri hazır. Karaosmanoğlu’na gittim, bir tek şeyi sordum. Böyle bir şeyi neden kabul etmediniz. Ben bu sistemi Tokyo’da Londra’da gördüm. Metronun 3’te 1’i süresinde bitiyor. Maliyet olarak da 4’te 1 oranında projeyi beğenmediğini söyledi.

BU ŞEHRİ NE KADAR ZARARA UĞRATTIKLARINI BİLİYORUZ

Tahir Büyükakın’a dedim ki televizyon programına çıkalım dedim, kızıyorlarmış ama çıkmıyorlar televizyonlara. Onların bu şehri ne kadar zarara uğrattıklarını biliyoruz. Parayı halkın bizde emanet ettiği pul olarak görüyorum. İddia ediyorum ki eğer seçilirsem 5 sene sonra ben gitsem istesem bile Kocaeli beni bırakmayacak. Nasip olur yaparız nasip olmaz ben vicdanımın gereğini yaptım derim”