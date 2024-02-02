Gebze Belediyesi 280 araçlık kapalı otoparkı kiraya verecek

İLAN

GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN



1- Belediyemize ait, Hacı Halil Mah. (Osmanyılmaz) Yeni Bağdat Cad. 195 Ada, 16 Parsel, No:396’ da bulunan 280 Araçlık Kapalı Otoparkın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/A maddesi gereği kapalı teklif usulü ile ihale edilerek kiraya verilecektir.

2-İhale 15/02/ 2024 Perşembe günü saat 11/20’ de Belediyemiz Encümen Odası’nda Belediyemiz Encümenince yapılacaktır.

3-Kiralama süresi 3 yıl olup, yıllık muhammen kira bedeli 436.000,00.-TL+KDV’ dir. 2’inci ve 3’üncü Yıllar kira artışı Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklanan TÜFE Endeksinin “oniki aylık ortalamalara göre artış oranı” esas alınarak artırılacak ve kiracıya tebliğ edilecektir.

Geçici teminatı 13.080,00.-TL’ dir.



4- İHALEYE GİRMEK İÇİN İSTENİLEN BELGELER;

Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi veya Esnaf Sanatkarlar Odası Belgesi, (Tüzel) Noter Tasdikli İmza Sirküleri, Vekil ise Vekaletname, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre cezalı olmadığına dair yazılı beyanı, Kanuni ikametgahı (Gerçek Kişi) – Adres beyanı (Tüzel Kişi) Ticaret Odası Geçici Teminat, Belediyeye borcu olmadığına dair belge. Dosya alındı makbuzu.

5- İhaleye ait şartname ve ihale dosyası mesai saatleri içinde Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nden ücretsiz olarak görülebilir ve 1.500,00.-TL karşılığında temin edilir.

6- İstekliler, şartname ve ekleri doğrultusunda hazırlayacakları yukarıdaki evrakları usulüne uygun bir dilekçe ile en geç 12/02/2024 Pazartesi günü saat 16/00’ya kadar örneğine uygun dilekçe ile birlikte, kapalı zarf içinde elden İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir. Teklifler ihale dosyası içinde yine kapalı zarf içinde elden teslim edilecektir.

7- Başvuru dosyası idareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce bile olsa, dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

8- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

