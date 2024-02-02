Şampiyona öncesi nefes kesen meydan okuma!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ulusal ve uluslararası ses getiren spor etkinliklerine de ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Kick Boks branşında önemli sporcular, İsmail Altay Fight Arena Uluslararası Kick Boks Kemer Şampiyonası için ilimize geliyor. Şampiyona öncesinde müsabakalarda yarışacak sporcular birbirlerine meydan okudu. Gebze Spor Salonu’nda gerçekleşen meydan okuma büyük beğeni toplarken, sporcular müsabakaların kıran kırana geçeceğinin şimdiden mesajını verdi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu Şeymanur Tok, 54 kiloda kemer için ringe çıkacak.

İSMAİL ALTAY’DAN TEŞEKKÜR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yaparken Altay Fight Arena kurucusu ve Milli Takım Antrenörü İsmail Altay, 2 Şubat Cuma günü Gebze Spor Salonu’nda yapılacak uluslararası organizasyon öncesi sporcularla bir araya geldi. Yüz yüze (Face To Face) buluşmasına Altay’ın yanı sıra kulüp başkanı Zeki Gündüz, yöneticiler, antrenörler, sporcular ve basın mensupları katıldı. İsmail Altay burada tüm Gebzelileri ve sporseverleri Uluslararası Kick Boks Şampiyonası’na davet ederek, ‘’Öncelikle bizlere desteklerini esirgemeyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e organizasyona katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Gebze’nin spordaki markası haline getirdiğimiz Kick Boks Kemer Şampiyonası destek ve katkılarla daha uzun yıllar devam eder” dedi.

ÜLKEMİZDEN 40, FARKLI ÜLKEDEN 8 SPORCU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Gebze Belediyesi’nin destekleriyle sporseverlerin günlerdir heyecanlı beklediği, İsmail Altay K-1 Fight Arena Uluslararası Kick Boks Kemer Şampiyonası’nda geri sayım başladı. Ülkemizden 40, farklı ülkeden 8 yabancı olmak üzere toplam 48 sporcunun boy göstereceği İsmail Altay K-1 Fight Arena Uluslararası Kick Boks Kemer Şampiyonası’nda 16 alt ve 8 profesyonel olmak üzere 24 müsabaka yapılacak. Girişlerin ücretsiz olacağı Gebze Spor Salonu’nda gerçekleşecek olan şampiyonada alt maçlar saat 17.00’de başlarken 19.00’dan itibaren de Altay Fight Arena maçları Sports TV’den canlı olarak yayınlanacak.

ALT MAÇLAR

Genç Kadın 55 Kilo Sude Kıbıcı ile Eylül Arinna Hamiş

Genç Kadın 57 Kilo Sümeyya Hatun Yamalı ile Ülkü Şevval Tekdal

Genç Kadın 48 Kilo Kevser Boztepe ile Tuana Soy

Genç Kadın 54 Kilo Şimal Sulu ile Hilal Tacal

Genç Erkek 54 Kilo Efe Hayta ile Taha Göktuğ Kiriş

Genç Erkek 71 Kilo Harun Baran ile Ömer Faruk Yamalı

Genç Erkek 71 Kilo Ali Hacı Musa ile Metehan Demirci

Genç Erkek 86 Kilo Muhammet Ali Gümüş ile Mehmet Salih Demir

Büyük Kadın 57 Kilo Aslı Eryılmaz ile İkbal Çalışkan

Genç Erkek 72 Kilo Barış Can Açışlı ile Emir Bölük

Genç Kadın 65 Kilo Tuana Çiftçi ile Saadet Altınbaş

Büyük Erkek 57 Kilo Servet Güngör ile Abdüssettar El Hac

Büyük Erkek 72 Kilo Mustafa Tongaz ile Ferdi Altınbaş

Büyük Erkek 75 Kilo Furkan Menteş ile Kaan Şahin

Genç Erkek 57 Kilo Bünyamin Özdemir ile Alper Yaylak

Genç Erkek 63 Kilo Adar Ceyhalı ile Elyese Baran

ALTAY FIGHT ARENA

54 Kilo Yeganeh Boulaghı İran ile Şeymanur Tok (Kurt Pençesi) Türkiye

67 Kilo Azamat Tohtamyshov Türkmenistan ile Oğuzhan Bozkurt Türkiye

56 Kilo Fatemeh Rajaei İran ile Tuğçe Fedakartürk (Cesur Yürek) Türkiye

63 Kilo Ali Quliyev Azerbaycan ile Savaş Daştan Türkiye

86 Kilo Armin Mohammadpor (Pitbull) İran ile Seyit Ali Civan Türkiye

91 Kilo Hasan Ahmed El Hac (Kasırga) Suriye ile Hasan Çetin (Mengene) Türkiye

72 Kilo İraj Moradi (Mr King) İran ile Alpaslan Aslancı (Çeçen) Türkiye

92 Kilo Mehran Barari İran ile Muammer Can Eker Türkiye