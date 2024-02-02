İŞTE ASIL BÜYÜK TRANSFERLERİMİZ… BİR ALKIŞ LÜTFEN!..

Merih Demiralları, Kerem Aktürkoğluları göremeyen Kocaelispor yönetimi, artık doğruyu yapmalı. Kocaelispor U12 Takımı, C grubunu lider tamamladı. Kocaelispor’un geleceği olan bu genç futbolcular, mücadele ettikleri ligi lider tamamlayarak hem Kocaelispor’a hem de ailelerine gurur yaşattılar. Bakalım Merih Demiral ve Kerem Aktürkoğlu’nu elinden kaçıran yönetim bu çocukları tutabilecek mi?.. Antrenörlerin bile zırt pırt değiştiği Kocaelispor’da, bu çocukları nasıl tutacaksınız bakalım…

Tahir Başkanın KASKF gecesindeki konuşmaları bir kulaktan girip diğer kulaktan çıktı bile. Buna eminim. 37 yıldır bunları çok duydum ve yaşadım. Adamcağız eğitmen akademisyen olarak alt yapıya yönelelim diyor, sonra da 8 numara diye salonda bağıranlara karşı ‘Tamam 8 mumara alacağız ama…’ dediğinde, sözü bile dinlenmeden, yer gök alkıştan inliyor. Bu yeniçeri kafasıyla yol alamazsınız. Bir kişi de ‘başkanım kendi özümüze dönelim, biz burada yöneticileriz, ellerimizde çok iyi amatör çocuklar var” demedi. Tam aksine, kendi çocuklarını silerek, 5-10 milyon verilecek 8 numara istediler. Konuşmasının geri kalanını izlemediniz ama ben dikkatle dinledim. Derince, Gebze, Gölcük, Karamürsel diyerek ilçeleri sayan Başkan, buradaki kulüplerin haklarına dikkat çekti. Ama kimin umurundaaaaaa…

“Sen al 8 numarayı, biz komisyonu paylaşırız” diyorlar resmen…

Yazıklar olsun!..

ALTYAPIYA YATIRIM GELECEĞİ KAZANMAKTIR

İşte güzel bir örnek. Kocaelispor’un altyapısı elde ettiği başarılar ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Takım Marmara Gençlikspor’u mağlup etti ve mücadele ettiği U12 C grubunu lider tamamladı. Çocuklarımız başarılarına bir yenisini daha ekledi. Altyapıya yapılan yatırımlar ileride Kocaelispor’un geleceğini kazanmasına yardımcı olacak. Şehrimizden çıkacak olan yıldız adayları, Kocaelispor’un geleceğini planlayacak. Gelecek altyapıda mottosu ile hareket eden Kocaeli Futbol Akademisi, U12 takımının başarısını şu sözlerle duyurdu: “ Şampiyon! Kocaelispor U12 Takımımız bugün Avni Kalkavan Stadı’nda Marmara Gençlik Spor ile oynadığı maçın ardından U12 Ligi C grubunu lider olarak tamamlamıştır. Tebrikler çocuklar. Gelecek altyapıda.” dedi. Ama bakalım kim kulak verecek?..