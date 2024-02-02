02 Şub 2024 - 12:39- Gündem G:

Kim bu kulüp başkanı? “Seni seviyorum ama, kalemini sevmiyorum…”

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
Kim bu kulüp başkanı? “Seni seviyorum ama, kalemini sevmiyorum…” mask

(Bu, iki gün önce, kentimizde faaliyet gösteren tarihi bir kulübün başkanının bana söylediği söz… Demek ki yalakalık görevi yapmıyorum, dürüst gazetecilik görevimi yapıyorum)…

02 Şub 2024 - 12:39 - Gündem

Mahreç  Hakan Yağcıoğlu

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 4.036.476 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL