AKP ve Yeniden Refah Partisi arasında 4. buluşma: Tarih verildi

AKP ile Yeniden Refah Partisi ( YRP) arasında, görüşmelerin noktalanması beklenirken, sürpriz bir temas gerçekleşti.
AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret etti.
GÖZLER 5 ŞUBAT’A ÇEVRİLDİ
Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre; 1,5 saat süren görüşmenin ardından açıklama, YRP’den geldi.
Görüşme nedeniyle, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın 2 Şubat Cuma günü yapmayı planladığı açıklama ise ertelendi. Gözler ise 5 Şubat Pazartesi gününe çevrildi.
SEÇİM TAKVİMİ İŞLİYOR
AKP'nin kendi seçim takvimi de işlemeye devam ediyor.
Belediye ve İl Genel Meclisi üyelikleri için başvuru süreci sona ererken, 20 binden fazla başvuru yapıldığı öğrenildi. 30 büyükşehirin ilçe adaylarıyla ilgili süreç bu hafta sonu tamamlanacak. Ankara, İstanbul, İzmir, Eskişehir ve Bursa'nın dışındaki 26 büyükşehirde ilçe adayları Genel Başkan Yardımcılarının katılacağı toplantılarla açıklanacak.
19 Şubat'ta ise AKP Genel Merkezi'nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında 81 il Seçim Koordinasyon Merkezi ve Seçim İşleri Başkanları, il hukukçuları ve eğitimcilerinin katılımıyla 'Genişletilmiş Seçim İşleri Başkanları ve SKM Başkanları Toplantısı' yapılacak.
Kaynak: cumhuriyet
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.