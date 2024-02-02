AKP'nin İlçe belediye başkan adaylarının açıklanacağı tanıtım programı, AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’un katılımıyla 3 Şubat Cumartesi (yarın) 11.30’da Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. İzmit’in adayının da açıklanacağı program sonrası, AKP İzmit İlçe Başkanlığı parti binası önünde adayını coşkulu bir şekilde karşılamaya hazırlanıyor. Açıklanacak aday için AKP İzmit İlçe Başkanlığı önünde Saat 12.00'da da karşılama töreni yapılacak. İzmit Belediye Başkan Adayını coşkuyla karşılamak üzere düzenlenecek tören için çalışmaları bizzat takip eden İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar “İzmit Belediye Başkan Adayımızı, belediye başkanı gibi karşılayacağız. Partililerimiz ve vatandaşlarımızın yoğun ilgi göstermesini beklediğimiz programımız için hazırlıklarımıza süratle devam ediyoruz. Tüm İzmitli hemşehrilerimizi bu coşkulu karşılamaya davet ediyorum” diye konuştu.
02 Şub 2024 - 12:54- Siyaset Güncelleme:
AKP İzmit Teşkilatı yarın adayını karşılayacak!
İzmit Belediyesi AKP Başkan Adayı için, İzmit İlçe binası önünde karşılama töreni hazırlıkları başladı. 3 Şubat Cumartesi (yarın) saat 16.30’da gerçekleşecek karşılama programına yoğun katılım olması bekleniyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.