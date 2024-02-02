AKP İzmit Teşkilatı yarın adayını karşılayacak!

AKP'nin İlçe belediye başkan adaylarının açıklanacağı tanıtım programı, AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’un katılımıyla 3 Şubat Cumartesi (yarın) 11.30’da Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. İzmit’in adayının da açıklanacağı program sonrası, AKP İzmit İlçe Başkanlığı parti binası önünde adayını coşkulu bir şekilde karşılamaya hazırlanıyor. Açıklanacak aday için AKP İzmit İlçe Başkanlığı önünde Saat 12.00'da da karşılama töreni yapılacak. İzmit Belediye Başkan Adayını coşkuyla karşılamak üzere düzenlenecek tören için çalışmaları bizzat takip eden İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar “İzmit Belediye Başkan Adayımızı, belediye başkanı gibi karşılayacağız. Partililerimiz ve vatandaşlarımızın yoğun ilgi göstermesini beklediğimiz programımız için hazırlıklarımıza süratle devam ediyoruz. Tüm İzmitli hemşehrilerimizi bu coşkulu karşılamaya davet ediyorum” diye konuştu.