"Markette tarihi geçmiş ürün satıyorlar"

Alikahya Fatih Mahallesi Seymen Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir marketten alışveriş yaptığını söyleyen vatandaş,"Tamam son kullanma tarihine bakmadan aldım. İş çıkışı yaptık böyle bir hata. Ama bu kadar da olmaz. Nasıl bir denetleme yapıyorlar. Son kullanma tarihi geçmiş ürün satıyorlar. Biz güvenerek gidip merketlerden alışveriş yapıyoruz. Onlar bize geçmiş tarihli ürün satıyorlar. Belediyelere sesleniyorum bir bakın bu nedir ya. Marketlerden de alışveriş edemeyeceksek kime güvenecez biz." dedi