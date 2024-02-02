"Markette tarihi geçmiş ürün satıyorlar"

Alikahya Fatih Mahallesi Seymen Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir marketten alışveriş yaptığını söyleyen vatandaş,"Tamam son kullanma tarihine bakmadan aldım. İş çıkışı yaptık böyle bir hata. Ama bu kadar da olmaz. Nasıl bir denetleme yapıyorlar. Son kullanma tarihi geçmiş ürün satıyorlar. Biz güvenerek gidip merketlerden alışveriş yapıyoruz. Onlar bize geçmiş tarihli ürün satıyorlar. Belediyelere sesleniyorum bir bakın bu nedir ya. Marketlerden de alışveriş edemeyeceksek kime güvenecez biz." dedi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.