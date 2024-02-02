Tele-1’in iddia haberi ortalığı fena karıştırdı: Kurum: Depremde ölen sayımız 150 bin !

Tele-1 televizyonu, dün gece Murat Kurum’un arşiv videolarını yayınlayarak, depremde ölen sayısının 50 bin olarak açıklanmasına rağmen “Kaybımız 150 bindir” derke, bu anı defalarca göstererek yorumlar yaptı. 1999 depreminden sonra da resmi ölü sayısı 20 bin olarak açıklanırken, bu rakamın 55 bin civarında olduğu iddia edilmişti. Tele-1’in haberi sosyal medyada yoğun ilgi gördü.