Tele-1’in iddia haberi ortalığı fena karıştırdı: Kurum: Depremde ölen sayımız 150 bin !

Tele-1 televizyonu, dün gece Murat Kurum’un arşiv videolarını yayınlayarak, depremde ölen sayısının 50 bin olarak açıklanmasına rağmen “Kaybımız 150 bindir” derke, bu anı defalarca göstererek yorumlar yaptı. 1999 depreminden sonra da resmi ölü sayısı 20 bin olarak açıklanırken, bu rakamın 55 bin civarında olduğu iddia edilmişti. Tele-1’in haberi sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
# tele1, Murat Kurum, Deprem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
gölcüklü - Gerçekler asla söylenmez Yalan üstüne kurulmuş bir düzen Haşhaşi mi arıyorsunuz yeri beli
Emekli - Akp yalancıdır sahtekardir dolandiricidir.tuik rakamları işsizlik depremde ölenler söylediği her rakam yalan.bunlar sahtekar.akp ye oy yok.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.