Şevki Demirci, Kocaeli Milletvekilleri Emine Zeybek ve Radiye Sezer Katırcıoğlu'na sarf ettiği sözler nedeniyle partisinden ihraç edilmişti. Eski Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci'nin İYİ Parti'den Çayırova Belediye Başkan Adayı düşünülüyor. Demirci'nin sosyal medyadan yaptığı paylaşım da bu iddiaları güçlendirdi. Demirci, paylaşımında "Pes Etme Allah-u Teala herkesin içinde yarım kalanı tamamlayacaktır… HAYIRLI CUMALAR" ifadelerini kullandı.
02 Şub 2024 - 14:01- Siyaset Güncelleme:
Şevki Demirci, İYİ Parti'den aday mı olacak?
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.