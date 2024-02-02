02 Şub 2024 - 14:01- Siyaset G:

Şevki Demirci, İYİ Parti'den aday mı olacak?

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Şevki Demirci, İYİ Parti'den aday mı olacak? mask

Şevki Demirci, Kocaeli Milletvekilleri Emine Zeybek ve Radiye Sezer Katırcıoğlu'na sarf ettiği sözler nedeniyle partisinden ihraç edilmişti. Eski Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci'nin İYİ Parti'den Çayırova Belediye Başkan Adayı düşünülüyor. Demirci'nin sosyal medyadan yaptığı paylaşım da bu iddiaları güçlendirdi. Demirci, paylaşımında "Pes Etme Allah-u Teala herkesin içinde yarım kalanı tamamlayacaktır… HAYIRLI CUMALAR" ifadelerini kullandı.
# Şevki Demirci, AKP, İyi Parti

02 Şub 2024 - 14:01 - Siyaset

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