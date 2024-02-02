Fatma başkan, Baç ve Baçspor Kocaelispor demektir

Benim kuruluşundan sadece 45 gün sonra doğduğum mahallemin temsilcisi, Şafakspor rahmetli babamın kalecilik yaptığı, Çukurbağ’ımın sembolü Baçspor, mahallemiz efsanesi Paşa Ayhan’ın çantasında gezdikten sonra nihayet yeniden canlanıyor. Yoğun çalışmalar yapan kardeşlerim Onur Ak, Mehmet Akif Karaman ve yöneticiler, dünyanın ilk başkentine tanıklık eden Baç meydanına devasa bir Baçspor bayrağı astılar, ama nedense kaldırıldı. Kocaelispor’un kurucusu olan Baçspor, Nasut Kayalı amcanın da gözbebeğiydi. Emanetine sahip çıkamamanın üzüntüsünü yaşıyorduk mahalleli olarak. Şimdi gençler olaya el attı ve idmanlarına da tesadüfen gidip, ilk haberi yapmanın gururunu yaşadım.

Başkan Fatma Kaplan Hürriyet de paşalı ama, Baç’ın değerini bilmeli… Baç-Paşa-Çarşı kavfasını bitirmeli…

Sürekli Paşa demek yeterli değil…

Bundan sonraki söz Mehmet Akif Karaman’ın…

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“Çıkmış olduğumuz uzun maratonda, arada mesafeler olmasına rağmen, Kayseri'den bizlere her daim maddi manevi destek olup, Baçspor’a sponsor olan Kadir ağabeyimize sonsuz teşekkürler sunuyoruz. Ayrıca ligde yoluna dolu dizgin devam eden U/18 futbol takımımıza galibiyet yemeği programı hazırlayan değerli Kulüp Başkanımız Onur Ak’a, yine Genel Kaptanımız ve İşletme sahibi Ercan Gündüz Ağabeyimize sonsuz teşekkürler...” Ben de onlara yürekten teşekkür ederim… Spora destek en kutsal harekettir…