Kocaeli Büyükşehir Belediyesi için ‘BAĞIMSIZ’ bir aday çıkmalı mı?

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için geriye sayım devem ederken, partilerde büyük hareketlilik var. Siyasi partiler Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. Büyükşehir adaylarının söylemlerine baktığımızda çoğu aynı şeyleri söylüyor. Her aday aynı şeyleri söylediğine göre, vatandaş aynı söylemleri söyleyen adaylara niye oy versin ki.

BAĞIMSIZ ADAY HENÜZ YOK

Geçmiş dönemlerde BAĞIMSIZ olarak adaylar çıkardı. Bu seçimlerde BAĞIMSIZ bir aday henüz çıkmadı. BAĞIMSIZ çıkacak bir aday, söylemleriyle, kenti ayağa kaldıracak projeleriyle alternatif olduğunu hissettirebilir. Geçen günlerde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne BAĞIMSIZ bir aday çıkarma, çıkmaz mı konusunda bir sohbet ettik. Çeşitli görüşler ortaya atıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi için BAĞIMSIZ bir adayın çıkmasıyla ilgili konuşulan konuları ve değerlendirmeleri sizler için toparladım;

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Kocaeli, tarih boyunca birçok zorluğa göğüs germiş, kültürü, sanayisi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan önemli bir şehirdir. Ancak, şehrimizin karşı karşıya olduğu sorunlar ve bu sorunlara yönelik etkili çözümler, bütün vatandaşların katılımını ve desteklerini gerektirir.

Kent İttifakı: Ortak Geleceğe Yürüyüş

Kocaeli Kent İttifakı, şehrimizi seven, değişim arzusu taşıyan ve BAĞIMSIZ bir adayın Kocaeli'yi daha iyi bir yer haline getirmesi için bir araya gelen bir koalisyon olabilir ve bağımsız bir adayı destekleyebilir. Kent İttifakı, partizan sınırlamalardan uzak, şeffaf, hesap verebilir ve çeşitli uzmanlıklardan gelen bireylerin birlikteliği ile güçlenebilir

NEDEN BAĞIMSIZ BİR ADAY?

1-Parti politikalarından bağımsızlık:

Bağımsız bir aday, partiler arası mücadele ve çıkarlarla uğraşmadan, doğrudan Kocaeli'nin çıkarlarına odaklanabilir.

2. Şeffaflık ve hesap verebilirlik:

Bağımsız adaylar, kendi bağımsızlıklarını koruyarak şeffaflık ve hesap verebilirlik prensiplerine daha rahat bir şekilde bağlı kalabilirler.

3. Kent İttifakı- kapsayıcı ve çeşitli görüşler:

Kocaeli Kent İttifakı, farklı meslek gruplarından ve siyasi görüşlerden gelen bireyleri bir araya getirebilir. Bu, Kocaeli'nin her kesimini temsil eden bir yönetim modeli anlamına gelir.

4. Kocaeli'nin sorunlarına somut çözümler:

Bağımsız aday, Kocaeli'nin gerçek sorunlarına ve ihtiyaçlarına odaklanabilir, somut çözümler sunabilir ve bu çözümleri hayata geçirmek için daha esnek bir pozisyonda olabilir.

5. Vatandaş katılımı ve temsil:

Bağımsız bir aday, doğrudan vatandaşlarla iletişim kurma ve onların katılımını teşvik etme şansına sahiptir. Bu, demokratik bir yönetim için önemlidir.

KOCAELİ'YE BAĞIMSIZ BİR ADAY ÇIKARSA NELER DEĞİŞİR?

-Şehrin sorunlarına daha odaklı bir yönetim anlayışı hakim olur.

-Şehrin farklı kesimlerinden insanların temsiliyeti artar.

-Şehrin şeffaflığı ve hesap verebilirliği artar.

Kocaeli'yi daha yaşanabilir ve müreffeh bir şehir haline getirmek için, BAĞIMSIZ bir aday çıkması ve bu adayın farklı projeleri hayata geçirmesi gerekmekte.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi BAĞIMSIZ belediye başkan adayının sahip olması gereken özellikler;

Kocaeli'ye bağımsız bir aday çıkaracak olan ittifak, bu adayın aşağıdaki özelliklere sahip olmasına dikkat etmelidir:

-Şehrin sorunlarına ve çözümlerine hakim olmalıdır.

-Şehrin farklı kesimlerinden insanların güvenini kazanmalıdır.

-Şehrin yönetiminde başarılı olabilecek bir yönetim anlayışına sahip olmalıdır.

FARKLI PROJELERİ HAYATA GEÇİRMEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız adayı, şehrin sorunlarını çözmek için farklı projeleri hayata geçirmek için gerekli bilgi, deneyim ve beceriye sahip olmalıdır. Ayrıca, şehrin farklı kesimlerinden insanların desteğini alarak şehrin daha kapsayıcı bir yönetim anlayışına sahip olmasını sağlamalıdır.

KARARSIZ SEÇMENİ ETKİLEMELİ

Kararsız seçmen, güçlü, güvenilir, vizyon sahibi BAĞIMSIZ bir aday olursa destekleyebilir. Bağımsız bir aday; şehrimize ve şehirde politika yapan herkese bir heyecan ve farkındalık sağlayabilir. Şimdiye kadar BAĞIMSIZ bir aday çıkmadı, ilerleyen günlerde hiç beklenmeyen bir kişi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne BAĞIMSIZ aday olarak çıkabilir, bu BAĞIMSIZ aday Kocaeli siyasetine yeni bir soluk getirebilir.

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Kazanma şansı olur mu olmaz mı bunu bilemem, ama BAĞIMSIZ bir aday bu kente düşünceleri ile faklı bir ivme kazandırabilir, Kocaeli siyasetine yeni bir heyecan getirebilir. Bakalım Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı için BAĞIMSIZ bir aday çıkacak mı? Bekleyip, görelim…