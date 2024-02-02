Kentimizin önemli milli antrenörlerinden, kariyeri başarılarla dolu olan yüzücü Sabri Bozca, milli takım ile birlikte Doha’ya gitti. WORLD AQUATICS CHAMPIONSHIPS DOHA 2024 için gittikleri Doha Havalimanında Milli Takımı karşılayan Türkiye Cumhuriyeti Doha Büyükelçiliği İkinci Katibi Yasemin Yılmaz, Üçüncü Katibi Oğuz Kozanlı ve Derya Dal’a, ilgilerinden dolayı teşekkür eden Bozca’dan biz de yine zafer bekliyoruz.
02 Şub 2024 - 14:34- Spor Güncelleme:
Sabri Bozca’dan Doha’ya teşekkür
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.