02 Şub 2024 - 14:34- Spor G:

Sabri Bozca’dan Doha’ya teşekkür

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
Sabri Bozca’dan Doha’ya teşekkür mask

Kentimizin önemli milli antrenörlerinden, kariyeri başarılarla dolu olan yüzücü Sabri Bozca, milli takım ile birlikte Doha’ya gitti. WORLD AQUATICS CHAMPIONSHIPS DOHA 2024 için gittikleri Doha Havalimanında Milli Takımı karşılayan Türkiye Cumhuriyeti Doha Büyükelçiliği İkinci Katibi Yasemin Yılmaz, Üçüncü Katibi Oğuz Kozanlı ve Derya Dal’a, ilgilerinden dolayı teşekkür eden Bozca’dan biz de yine zafer bekliyoruz.
# türkiye, 2024

02 Şub 2024 - 14:34 - Spor

Mahreç  Hakan Yağcıoğlu

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