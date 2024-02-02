Kentte maçtan çok bu konuşuluyor: 8 numara ne zaman gelecek, adaylar kimler?..

ÂDEM LJAJİC

Temsilcimiz Kocaelispor, kendisini futbol sahnesinde kanıtlamış olan, Roma, İnter, Fiorentina, Torino ve Beşiktaş gibi takımlarda forma giymiş olan Adem Ljajic'in resmen peşine düştü. Yaklaşık bir haftadır devam eden görüşmelerde pek bir ilerleme kaydedilmese de, yönetim yıldız oyuncunun Kocaelispor'da forma giymesi için elimden geleni yapıyor. 8 numara olmasa da orta saha için kritik öneme sahip olan oyuncu için girişimler devam ediyor.

MEHDİ BOUDJEMAA

Kocaelispor’un orta saha için başka bir adayı ise Hatayspor forması giyen Mehdi Boudjemaa. Boudjemaa, geçtiğimiz sezonu Ferencvaros takımında kiralık olarak geçirdi. Bu sezon yeniden Hatayspor’a dönün oyuncunun kadroda yer alması veya fazla forma şansı bulması beklenmiyor. Temsilcimizde bu oyuncuyu değerlendirmek için teklif yaptı. Görüşmeler her iki taraf içinde olumlu sonuçlanırsa transfer gerçekleşecek ancak birinci öncelik Adem Ljajic.

SAİF EDDİNE KHAOUİ

Kocaelispor’un devre arasında orta sahasını güçlendirmek için düşündüğü bir diğer aday Tunuslu Saif Eddine Khaoui. Khaoui şu anda, Birleşik Arap Emirlikleri’nde, Khor Fakkan takımında forma giyiyor. 25 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri tam 2 milyon EURO. Karyerinin çoğunu Fransa’da geçiren yetenekli oyuncu sırasıyla, Tours FC, Troyes, Marsilya Clermont Foot ve Khor Fakkan takımlarında forma giydi. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam da bu transfer için onay verdi.