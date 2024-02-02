ADAM GİBİ OYNAYIN CANIMIZ FEDA OLSUN

Maç saati, haftanın en cafcaflı iş ve vardiya saati olan 16.00… Haklı itirazımız kabul görmedi… Bu da Adana’nın ve şampiyon adaylarının işine yarıyor. Bunun için olabildiğince stada akın edelim, bu maçı 12.adamın gücüyle alalım…

OĞUZ CEYLAN TAKIMA GERİ DÖNDÜ, OYNAYABİLİR

Trendyol 1. Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Kocaelispor, yarın sahasında Adanaspor’u konuk edecek. 21. hafta mücadelesinde ev sahipliği yapacak olan temsilcimizde eksik futbolcu bulunmuyor. Son 3 maçı sakatlığı dolayısıyla kaçıran tecrübeli oyuncu Oğuz Ceylan da iyileşti ve hafta boyunca takım ile birlikte çalıştı. Ancak Ceylan’ın bu hafta kadroda yer alıp almayacağı henüz netleşmedi. Yüksek ihtimalle Mehmet Yılmaz sağ bekte görev yapmaya devam edecek.

ADANA YENİ HOCASIKEMAL KILIÇ İLE İLK MAÇINA ÇIKACAK

Adanaspor, geçtiğimiz günlerde Mustafa Kemal Kılıç ile anlaştıklarını duyurmuştu. Kılıç, Adanaspor’un başında ilk defa Kocaelispor karşısında sınava çıkacak. Yeni teknik direktör kendisini kanıtlamak için maçı kazanmak isteyecek. Öte yandan Kocaeli Yıldız Entegre Stadyumu’nda zemin çalışmaları hafta boyunca devam etti. Kış aylarının çetinliği sebebiyle biraz yıpranan saha zemini, hafta boyunca yapılan çalışmalar ile biraz daha düzeltildi. Şimdilik iki takım için yalnızca maç saatini beklemek kaldı.

HAKEM, TRABZON BÖLGESİNDEN

Trendyol 1. Lig'in 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. yarın saat 16.00'da Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak olan Kocaelispor- Adanaspor maçının hakemi Trabzon Bölgesinden A Klasman hakemi Yasin Kol oldu. Yasin Kol'un yardımcılıklarını Kadir Beyaz, Selim Şenöz ve Adem Cinek yapacak.

MAÇIN KÜNYESİ:

STAT: Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu

HAKEMLER: Yasin Kol, Kadir Beyaz, Selim Şenöz, 4.hakem Adem Cinek yapacak.

CANLI YAYIN: TRTspor… Beinsports Max 1…

CANLI ANLATIM: www.kocaeligazetesi.com.tr (2004’ten beri)…

MUHTEMEL ONBİRLER:

KOCAELİSPOR

35. GÖKHAN DEĞİRMENCİ

4. EMİR ORTAKAYA

8. YUSUF CİHAT ÇELİK

10. DANIEL CANDEIAS

14. GIORGI BERIDZE

19. ATİLA TURAN

32. MEHMET YILMAZ

44. JOSIP VUKOVIC

47. RAMIL SHEIDAEV

55. YUSUF ABDİOĞLU

99. DOUGLAS TANKE

ADANASPOR:

13. ARDA AKBULUT

8. HARUN ALPSOY

10. DIMITRI OBERLIN

14. HAKKI TÜRKER

22. FATİH KURUCUK

23. EVREN KORKMAZ

26. MEHMET FEYZİ

28. OUMAR DIAKITE

42. ABDOULAYE DABO

47. YEPIE YEPIE

78. ANTENOR VITORIA