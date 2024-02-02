ADAM GİBİ OYNAYIN CANIMIZ FEDA OLSUN

Maç saati, haftanın en cafcaflı iş ve vardiya saati olan 16.00… Haklı itirazımız kabul görmedi… Bu da Adana’nın ve şampiyon adaylarının işine yarıyor. Bunun için olabildiğince stada akın edelim, bu maçı 12.adamın gücüyle alalım…
OĞUZ CEYLAN TAKIMA GERİ DÖNDÜ, OYNAYABİLİR
Trendyol 1. Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Kocaelispor, yarın sahasında Adanaspor’u konuk edecek. 21. hafta mücadelesinde ev sahipliği yapacak olan temsilcimizde eksik futbolcu bulunmuyor. Son 3 maçı sakatlığı dolayısıyla kaçıran tecrübeli oyuncu Oğuz Ceylan da iyileşti ve hafta boyunca takım ile birlikte çalıştı. Ancak Ceylan’ın bu hafta kadroda yer alıp almayacağı henüz netleşmedi. Yüksek ihtimalle Mehmet Yılmaz sağ bekte görev yapmaya devam edecek.
ADANA YENİ HOCASIKEMAL KILIÇ İLE İLK MAÇINA ÇIKACAK
Adanaspor, geçtiğimiz günlerde Mustafa Kemal Kılıç ile anlaştıklarını duyurmuştu. Kılıç, Adanaspor’un başında ilk defa Kocaelispor karşısında sınava çıkacak. Yeni teknik direktör kendisini kanıtlamak için maçı kazanmak isteyecek. Öte yandan Kocaeli Yıldız Entegre Stadyumu’nda zemin çalışmaları hafta boyunca devam etti. Kış aylarının çetinliği sebebiyle biraz yıpranan saha zemini, hafta boyunca yapılan çalışmalar ile biraz daha düzeltildi. Şimdilik iki takım için yalnızca maç saatini beklemek kaldı.
HAKEM, TRABZON BÖLGESİNDEN
Trendyol 1. Lig'in 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. yarın saat 16.00'da Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak olan Kocaelispor- Adanaspor maçının hakemi Trabzon Bölgesinden A Klasman hakemi Yasin Kol oldu. Yasin Kol'un yardımcılıklarını Kadir Beyaz, Selim Şenöz ve Adem Cinek yapacak.
MAÇIN KÜNYESİ:
STAT: Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu
HAKEMLER: Yasin Kol, Kadir Beyaz, Selim Şenöz, 4.hakem Adem Cinek yapacak.
CANLI YAYIN: TRTspor… Beinsports Max 1…
CANLI ANLATIM: www.kocaeligazetesi.com.tr (2004’ten beri)…
MUHTEMEL ONBİRLER:
KOCAELİSPOR
35. GÖKHAN DEĞİRMENCİ
4. EMİR ORTAKAYA
8. YUSUF CİHAT ÇELİK
10. DANIEL CANDEIAS
14. GIORGI BERIDZE
19. ATİLA TURAN
32. MEHMET YILMAZ
44. JOSIP VUKOVIC
47. RAMIL SHEIDAEV
55. YUSUF ABDİOĞLU
99. DOUGLAS TANKE
ADANASPOR:
13. ARDA AKBULUT
8. HARUN ALPSOY
10. DIMITRI OBERLIN
14. HAKKI TÜRKER
22. FATİH KURUCUK
23. EVREN KORKMAZ
26. MEHMET FEYZİ
28. OUMAR DIAKITE
42. ABDOULAYE DABO
47. YEPIE YEPIE
78. ANTENOR VITORIA
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.