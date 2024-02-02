Adanaspor ile 26. randevu

10’UNCU GALİBİYETİ ARAYACAĞIZ

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Kocaelispor, yarın sahasında Adanaspor ile mücadele edecek. İlk devre deplasmanda 2-0 mağlup ettiğimiz Adanaspor ile 26. randevuya çıkacağız. Kocaelispor ve Adanaspor tarihte 25 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 8’ini Adanaspor, 9'unu Kocaelispor kazanırken, 9 maç berabere bitti. Ligin ilk devresinde Adana'da oynanan maçı temsilcimiz Kocaelispor, Cihat Çelik ve Barış Alıcı’nın golleriyle kazanmıştı. Altay galibiyeti ile puanını 39'a yükselten temsilcimiz, 21. hafta mücadelesinde Adanaspor karşısında 10’uncu galibiyetini arayacak.