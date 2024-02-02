- Spor

Adanaspor ile 26. randevu

Kocaelispor yarın sahasında Adanaspor’u konuk edecek. Temsilcimiz bu zamana kadar Adanaspor ile 25 kez karşılaştı. Körfez, oynadığı 25 maçın 9’unu kazandı  

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
Adanaspor ile 26. randevu mask

10’UNCU GALİBİYETİ ARAYACAĞIZ

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Kocaelispor, yarın sahasında Adanaspor ile mücadele edecek. İlk devre deplasmanda 2-0 mağlup ettiğimiz Adanaspor ile 26. randevuya çıkacağız. Kocaelispor ve Adanaspor tarihte 25 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 8’ini Adanaspor, 9'unu Kocaelispor kazanırken, 9 maç berabere bitti. Ligin ilk devresinde Adana'da oynanan maçı temsilcimiz Kocaelispor, Cihat Çelik ve Barış Alıcı’nın golleriyle kazanmıştı. Altay galibiyeti ile puanını 39'a yükselten temsilcimiz, 21. hafta mücadelesinde Adanaspor karşısında 10’uncu galibiyetini arayacak.
# Altay, Kocaelispor, Adanaspor, Maç

02 Şub 2024 - 14:48 - Spor

Mahreç  Ömer Lütfi Çelik

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