Mesut Can Tunalı Menemen’e gidiyor

MENEMEN’E SICAK BAKIYOR
Kocaelispor, geçtiğimiz sezon Belediye Derincespor’dan Mesut Can Tunalı’yı renklerine bağlamıştı. Tunalı, Kocaelispor’da çok fazla süre alamadı ve yedek kulübesinde kaldı. 2001 doğumlu genç oyuncu için takımlar tabir-i caizse sıraya girdi. Kastamonuspor ve Düzcespor’un, genç oyuncuya ilgisi bir hayli yoğun. Kocaelispor ise Tunalı’nın bonservisi için hatırı sayılır bir miktar istiyor. Öncelikli düşünce Mesut Can’ın başka bir takıma kiralanması. Öne çıkan kulüp ise Menemen FK. Menemen cephesinden Mesut Can için teklif geldi. Genç oyuncu da bu teklife sıcak baktı. Orta saha transferinin olmasıyla birlikte Tunalı’nın kiralanması söz konusu olacak. Eğer 8 numara transferi olmazsa Mesut Can yeniden takımda yer alacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.