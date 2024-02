Mesut Can Tunalı Menemen’e gidiyor

MENEMEN’E SICAK BAKIYOR

Kocaelispor, geçtiğimiz sezon Belediye Derincespor’dan Mesut Can Tunalı’yı renklerine bağlamıştı. Tunalı, Kocaelispor’da çok fazla süre alamadı ve yedek kulübesinde kaldı. 2001 doğumlu genç oyuncu için takımlar tabir-i caizse sıraya girdi. Kastamonuspor ve Düzcespor’un, genç oyuncuya ilgisi bir hayli yoğun. Kocaelispor ise Tunalı’nın bonservisi için hatırı sayılır bir miktar istiyor. Öncelikli düşünce Mesut Can’ın başka bir takıma kiralanması. Öne çıkan kulüp ise Menemen FK. Menemen cephesinden Mesut Can için teklif geldi. Genç oyuncu da bu teklife sıcak baktı. Orta saha transferinin olmasıyla birlikte Tunalı’nın kiralanması söz konusu olacak. Eğer 8 numara transferi olmazsa Mesut Can yeniden takımda yer alacak.