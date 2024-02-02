Komşuda kadın cinayeti: Eğlence mekanında çalışmasına karşı çıktı, tartışınca öldürdü

Olay, Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi’nde sabah saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ü.D. isimli şahıs eğlence mekanında çalıştığı öğrenilen Sevda Timur’un (30) evine gitti. İddiaya göre, kadının eğlence mekanında çalışmasını istemeyen Ü.D. (41), Timur ile tartıştı. Tartışma esnasında Ü.D., yanında getirdiği silah ile Sevda Timur’u öldürdü. Daha sonrasında Ü.D., karakola giderek cinayeti işlediğini itiraf etti. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, gittikleri adreste Timur’un cansız bedeni ile karşılaştı.
Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri devam eden şüpheli Ü.D., gün içerisinde adliyeye sevk edilecek. Öte yandan, hayatını kaybeden kadının 1 çocuğu olduğu öğrenildi.
Olay, Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi’nde sabah saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ü.D. isimli şahıs eğlence mekanında çalıştığı öğrenilen Sevda Timur’un (30) evine gitti. İddiaya göre, kadının eğlence mekanında çalışmasını istemeyen Ü.D. (41), Timur ile tartıştı. Tartışma esnasında Ü.D., yanında getirdiği silah ile Sevda Timur’u öldürdü. Daha sonrasında Ü.D., karakola giderek cinayeti işlediğini itiraf etti. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, gittikleri adreste Timur’un cansız bedeni ile karşılaştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
....ll - O çocuk inşallah büyüyünce senin cezanı cezaevinden çıkarken keser
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.