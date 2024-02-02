02 Şub 2024 - 15:06- Asayiş G:

Komşuda kadın cinayeti: Eğlence mekanında çalışmasına karşı çıktı, tartışınca öldürdü

Sakarya’da eğlence mekanında çalıştığı öğrenilen kadın, erkek arkadaşı tarafından evinde silahla vurularak öldürüldü.Şahsın, kadını eğlence mekanında çalışmasına karşı olduğu için öldürdüğü öğrenildi. Olayın ardından şahıs karakola giderek teslim oldu.

İhlas Haber Ajansı
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Komşuda kadın cinayeti: Eğlence mekanında çalışmasına karşı çıktı, tartışınca öldürdü mask
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Olay, Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi’nde sabah saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ü.D. isimli şahıs eğlence mekanında çalıştığı öğrenilen Sevda Timur’un (30) evine gitti. İddiaya göre, kadının eğlence mekanında çalışmasını istemeyen Ü.D. (41), Timur ile tartıştı. Tartışma esnasında Ü.D., yanında getirdiği silah ile Sevda Timur’u öldürdü. Daha sonrasında Ü.D., karakola giderek cinayeti işlediğini itiraf etti. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, gittikleri adreste Timur’un cansız bedeni ile karşılaştı.
Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri devam eden şüpheli Ü.D., gün içerisinde adliyeye sevk edilecek. Öte yandan, hayatını kaybeden kadının 1 çocuğu olduğu öğrenildi.
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02 Şub 2024 - 15:06 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

....ll - O çocuk inşallah büyüyünce senin cezanı cezaevinden çıkarken keser

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 02 Şubat 16:08

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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