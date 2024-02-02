02 Şub 2024 - 15:07- Spor G:

Efsane Baçspor başkanı Onur Ak yeni transferleri Şenol Çiçek'e teşekkür etti...

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
Efsane Baçspor başkanı Onur Ak yeni transferleri Şenol Çiçek'e teşekkür etti... mask

Ak şunları söyledi: "Davetimizi Geri Çevirmeyip Bu sezon Kulübümüze Transfer olan İlimizin Köklü Kulübü Bekirdere Başaranspor Başkanı Şenol Çiçek ve Futbolcu Kardeşlerimize BAÇSPORUMUZUZA Hoşgeldiniz Diyorum.. Herşey BAÇSPORUMUZ İçin.. ŞAMPİYONLUK İÇİN MEŞALELERİ YAKTIK..."
# baçspor, Bekirdere, onur ak

02 Şub 2024 - 15:07 - Spor

Mahreç  Hakan Yağcıoğlu

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