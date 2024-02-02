Efsane Baçspor başkanı Onur Ak yeni transferleri Şenol Çiçek'e teşekkür etti...

Ak şunları söyledi: "Davetimizi Geri Çevirmeyip Bu sezon Kulübümüze Transfer olan İlimizin Köklü Kulübü Bekirdere Başaranspor Başkanı Şenol Çiçek ve Futbolcu Kardeşlerimize BAÇSPORUMUZUZA Hoşgeldiniz Diyorum.. Herşey BAÇSPORUMUZ İçin.. ŞAMPİYONLUK İÇİN MEŞALELERİ YAKTIK..."