Ak şunları söyledi: "Davetimizi Geri Çevirmeyip Bu sezon Kulübümüze Transfer olan İlimizin Köklü Kulübü Bekirdere Başaranspor Başkanı Şenol Çiçek ve Futbolcu Kardeşlerimize BAÇSPORUMUZUZA Hoşgeldiniz Diyorum.. Herşey BAÇSPORUMUZ İçin.. ŞAMPİYONLUK İÇİN MEŞALELERİ YAKTIK..."
02 Şub 2024 - 15:07- Spor Güncelleme:
Efsane Baçspor başkanı Onur Ak yeni transferleri Şenol Çiçek'e teşekkür etti...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.