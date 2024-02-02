Kanko: "AKP yolsuzlukta dünya liderliğine oynuyor!"

Kanko konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, AKP Hükümetlerinin Kamu ihalelerindeki usulsüzlükler, yolsuzluklar gibi konularda Ülkedeki denetleme mekanizmalarını baypas ederek bu yolu açtığını vurguladı.

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki denetlemeleri gerçekleştiren Sayıştay’ın düzenlediği raporların tırpanlandığına dikkat çeken Kanko, Sayıştay raporlarıyla kayıtlara geçen usulsüzlüklerle ilgili bugüne kadar hiçbir yasal sürecin işletilmediğinin de altını çizdi.

Sadece 2022 yılında Yolsuzluk Algı Endeksi'nde 101. sırada olan ülkemizin 2023 yılında 14 basamak gerileyerek 115. sıraya düşmesinin utanç verici olduğunu vurgulayan Kanko, “AK Parti hükümetleri, kamu ve özel sektördeki yolsuzluğa göz yumuyor. Kamu ihalelerindeki usulsüzlükler ile haksız rekabet ve kaynak israfı halkımızın hakkını gasp ediyor. Ülkemizin geleceğini tehdit ediyor. Bu nedenlerden ötürü yolsuzlukla mücadele konusunda samimi ve gerçekçi adımlar biran önce atılmalıdır. Şeffaf, hesap verebilir bir yönetim için toplum olarak hep birlikte mücadele etmeliyiz.” ifadelerini kullandı.

AKP İktidarını, hem kamu sektöründe hem de özel sektörde yolsuzluğun hızla yayılmasına çanak tutmakla suçlayan Kanko, AKP Hükümetlerinin yolsuzlukta dünya liderliğine oynadığını belirtti.

“AKP Hükümetlerinin 22 yıllık iktidarları boyunca Türkiye’yi getirdiği karanlık noktaya baktığımızda; Ülkedeki denge ve denetleme mekanizması olan yargıyı, medyayı ve TBMM gibi önemli yapıları baskı altına alarak, yok sayarak başına buyruk politikalar izlemesi, devlet kurumlarının etik olarak çürümesine, siyasi iktidarın gücünü arkasına alan yapıların ise palazlanarak ülke kaynaklarını fütursuzca kullanmasına en büyük nedendir” ifadesini kullandı.

"Hükümet Yolsuzluklara Çanak Tutuyor!"

Bu eleştirisini desteklemek için Kanko, kamu ihalelerindeki usulsüzlükleri, haksız rekabeti ve kaynak israfını gözler önüne seriyor. Ayrıca, hükümetin yolsuzlukla mücadeledeki yetersiz politikaları sürece çanak tuttuğu gibi özel sektörün kamu kaynaklarına erişimini sınırlamadığını ve yolsuzluğun artmasına zemin hazırladığını dile getiriyor.

Bu yolsuzluk ve usulsüzlüklerle kamu kaynaklarının ve vergi mükelleflerinin çıkarlarının göz ardı edildiğini ifade eden Kanko, ayrıca AK Parti iktidarının yargı bağımsızlığına yönelik tehditleri ve medyanın susturulmasını da eleştiriyor. Bu durumun, yolsuzlukla mücadelede şeffaflığın olmamasının bir sonucu olarak göründüğünü belirten Milletvekili, Türkiye'nin uluslararası arenada yolsuzlukla mücadelede geriye gittiğini ve bu durumun ülkemizin itibarına zarar verdiğini vurguluyor.

Sonuç olarak, CHP'li Kanko, Türkiye'nin yolsuzluk konusundaki bu karanlık dönemin sona ermesi için hükümetin samimi ve daha ciddi adımlar atması gerektiğini ve bu konuda şeffaflığın önemini vurgulayarak, vatandaşların haklarını korumak için Ana Muhalefet Partisi olarak mücadele etmeye devam edeceklerini belirti.