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İzmit Belediyesi ile yüzme öğrenen çocuklar sertifikalarını aldı

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğünün ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi kapsamında sömestr tatilinde yüzme eğitimi alan çocuklara sertifikaları verildi

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İzmit Belediyesi ile yüzme öğrenen çocuklar sertifikalarını aldı mask
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Sporcu dostu İzmit Belediyesinin ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi ile her yıl yüzlerce çocuk temel yüzme eğitimi alıyor. Yarıyıl tatilinde de çocukları yüzme sporu ile buluşturan İzmit Belediyesi, eğitimi tamamlayan öğrencilere sertifikalarını teslim etti. 

305 SPORCU KATILDI

7-12 yaş arası 305 sporcunun katıldığı eğitimlerin sonunda çocuklar büyük bir mutlulukla sertifikalarını teslim aldılar. Ayrıca derslerin sonunda başarılı olan 30 çocuk İzmit Belediyespor takımına girmeye hak kazandı. Çocuklar kulüp bünyesinde lisanslı sporcu olarak kentimizi temsil etmeye hak kazandı.
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02 Şub 2024 - 15:24 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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