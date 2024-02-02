‘Siber koruma ulusal güvenliğin parçası’

“Turkcell olarak siber güvenlik ve kişisel mahremiyetin korunmasını ulusal güvenliğin, toplum güvenliğinin bir parçası olarak görüyoruz” diyen Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, veriyi taşımanın yanı sıra aynı zamanda güvenliğini sağlamanın da çok önemli olduğunu vurguladı.

YENİ NESİL OLMAK

Koç, “Biz Turkcell olarak bunu öngörerek yıllar içinde yaptığımız yatırımlarla Türkiye’nin verisini Türkiye’de tutacak veri merkezleri kurduk ve geliştirmeye de devam ediyoruz. Ülke geneline yayılmış stratejik lokasyonlarda 4 tanesi yeni nesil olmak üzere toplamda 8 veri merkezimizle hizmet sunuyoruz. Bu veri merkezlerimizde Türkiye’nin yanı sıra dünyanın önde gelen markalarının da verilerini güvenle saklıyoruz ”dedi.

VERİ GÜVENLİĞİ...

Teknoloji altyapılarını geliştirirken en önem verdikleri noktanın veri güvenliği olduğunu belirten Ali Taha Koç, “Vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin verisini ülkemiz sınırlarında tutarak hem milli güvenliğimize hem de geleceğimize sahip çıkıyoruz. Sahip olduğumuz verinin güvenliği bizim için artık sınırlarımızın güvenliği kadar önemli ve öncelikli” dedi