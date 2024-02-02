- Asayiş

22 yaşındaki Rabia yaşam savaşını kaybetti

İzmit’te yaklaşık bir ay önce evinin balkonundan düşen 22 yaşındaki Rabia Pişkin yaşam savaşını kaybetti.

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
22 yaşındaki Rabia yaşam savaşını kaybetti mask

Alikahya Mahallesi’nde meydana gelen olayda Rabia Pişkin, 4. kattaki evlerinin balkonundan düşerek ağır yaralanmıştı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahelesini gerçekleştirdiği Rabia, Yoğun bakıma alındı. 1 aydır yaşam mücadelesi veren pişkin hayatını kaybetti. Rabia Pişkin’in cenazesi bugün İzmit Alikahya Hayırsevenler Camii’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası İzmit Körüktepe Mezarlığında toprağa verilecek.
# sağlık

02 Şub 2024 - 15:28 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 4.036.476 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL