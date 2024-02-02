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Kumar oynatılan iş yerine polis baskını

İzmit ilçesinde kumar oynatılan iş yerinde arama yapıldı. İş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı, kumar oynayan 3 şahsa ise toplamda 19 bin 275 TL para cezası kesildi.

İhlas Haber Ajansı
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Kumar oynatılan iş yerine polis baskını mask

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri İzmit'te umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde yaptığı denetim sırasında, A.K. isimli şahsın iş yerinde kumar oynatıldığını tespit etti. A.K. hakkında adli işlem yapan polis ekipleri, kumar oynanan 5 bin 600 TL paraya el koydu. Kumar oynayan 3 şaha ise toplamda 19 bin 275 TL para cezası kesildi.
# tespit

02 Şub 2024 - 15:58 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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