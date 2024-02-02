Kumar oynatılan iş yerine polis baskını

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri İzmit'te umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde yaptığı denetim sırasında, A.K. isimli şahsın iş yerinde kumar oynatıldığını tespit etti. A.K. hakkında adli işlem yapan polis ekipleri, kumar oynanan 5 bin 600 TL paraya el koydu. Kumar oynayan 3 şaha ise toplamda 19 bin 275 TL para cezası kesildi.
# tespit
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.