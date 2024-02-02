DEVA Partisi Kocaeli Belediye Başkan Adaylarını Açıkladı

Demokrasi ve Atılım Partisi DEVA Kocaeli İl Başkanı Zeynep Sudan’ın katılımıyla DEVA Partisi Genel Merkezi Ankara’da gerçekleşen tanıtım toplantısında Genel Başkanı Ali Babacan daha önce tanıtımlarını yaptığı Karamürsel ve Kartepe ilçe Belediye Başkanı adaylarından sonra Gebze, Kandıra, İzmit, Dilovası, Darıca, Körfez ilçesi Belediye Başkan Adaylarını basına tanıttı.
DEVA PARTİSİ KOCAELİ İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI
DEVA Partisi Kocaeli İl Kurumsal İletişim ve Tanıtım Medya ve İl Başkan Yardımcısı Ahmet Yamanın yaptığı açıklamada, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın DEVA Partisi Genel Merkezinde gerçekleşen Belediye Başkanı Adayları Lansmanında İzmit Belediye Başkan Adayı Ercan Aktan’ı, Kandıra Belediye Başkan Adayı Kadir Özdemir’i, Körfez ilçe Belediye Başkan Adayı Orhan Bozkurt’u, Gebze Belediye Başkanı Adayı Mikail İzgü’yü, Darıca Belediye Başkan Adayı Muhammet Ali Ünsur’u, Dilovası Belediye Başkan Adayı Ali Çelik olarak açıkladığını, Gölcük, Başiskele ve Derince Belediye başkan adaylarını başka bir tanıtım gününde açıklayacağını belirtti.
KOCAELİ İL BAŞKANI SUDAN İL BAŞKANLARI TOPLANTISINDA
DEVA Partisi Kocaeli İl Başkanı Zeynep Sudan Belediye Başkan Adayları lasmanından sonra DEVA Partisi Genel Merkezi Ankara'da düzenlenen İl Başkanları toplantısına katıldığını açıkladı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.