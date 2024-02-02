Rehine krizinin yaşandığı firmanın Genel Müdürü, Vali Yavuz'u ziyaret etti

Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) İhsan Dede Caddesi'ndeki Procter & Gamble (P&G) isimli fabrikada, dün 9 saat rehine krizi yaşandı. Temizlik ve kişisel bakım ürünleri alanında faaliyet gösteren fabrikada işçiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla İbrahim Y. tarafından rehin alındı. Bunun üzerine olay yerine aralarında özel harekatçıların da yer aldığı çok sayıda polis ve jandarma ile sağlık ekibi sevk edildi. İbrahim Y., tuvalet ihtiyacı için rehinelerin yanından ayrıldığı sırada operasyon yapıldı. 7 rehine kurtarıldı, İbrahim Y. ise gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, P&G firmasının Türkiye Genel Müdürü Tankut Turnaoğlu ve Hukuk ve Kamu İşleri Direktörü Gözde Erkaya Adal, Kocaeli Valiliği'ni ziyaret etti. Bu ziyareti sosyal medya hesabından paylaşan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "P&G firması Türkiye Genel Müdürü Tankut Turnaoğlu ve Hukuk ve Kamu İşleri Direktörü Gözde Erkaya Adal Valiliğimizi ziyaret ederek, faaliyetleri hakkında bilgi verdiler. Yapmış olduğumuz çalışmalar nedeniyle memnuniyetlerini ifade ettiler" dedi.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) İhsan Dede Caddesi'ndeki Procter & Gamble (P&G) isimli fabrikada, dün 9 saat rehine krizi yaşandı. Temizlik ve kişisel bakım ürünleri alanında faaliyet gösteren fabrikada işçiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla İbrahim Y. tarafından rehin alındı. Bunun üzerine olay yerine aralarında özel harekatçıların da yer aldığı çok sayıda polis ve jandarma ile sağlık ekibi sevk edildi. İbrahim Y., tuvalet ihtiyacı için rehinelerin yanından ayrıldığı sırada operasyon yapıldı. 7 rehine kurtarıldı, İbrahim Y. ise gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
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Jeol.müh. Behzat Gönül - Bu fabrika baskını, beklenen büyük İstanbul depremi sonrası; sanayi tesislerinin yağmalama tehlikesi içinde olduğunu da göstermektedir. Depremlerin önceden tespiti ile zarar azaltılması, can ve mal kayıpları en aza çekilir, bu saldırıları önlemek için haftalar ve günler öncesi tedbirler alınması faydalı olabilir. Bir iş insanı, 2009 yilinda tv canlı yayınında bu tür bir hedefini anlattı, depremin önceden kesin tespitinin yapılması gerekiyor.
Jeoloji Mühendisi olarak depremlerin önceden tespiti konusunda yaptığım başarılı çalışmalarım tv ve basında yer almaktadır. Başta, 17/08/1999 yılı Ml:7.4'lük Kocaeli depremini haftalar ve dakikalar öncesinden tespit yaptım ve halen depremlerin önceden tespitini tek başıma yapabilmeyi sürdürmekteyim. Şahitlerim ve delillerim var. (Jeoloji Müh. Behzat Gönül / Kocaeli)
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.