Rehine krizinin yaşandığı firmanın Genel Müdürü, Vali Yavuz'u ziyaret etti

Jeol.müh. Behzat Gönül - Bu fabrika baskını, beklenen büyük İstanbul depremi sonrası; sanayi tesislerinin yağmalama tehlikesi içinde olduğunu da göstermektedir. Depremlerin önceden tespiti ile zarar azaltılması, can ve mal kayıpları en aza çekilir, bu saldırıları önlemek için haftalar ve günler öncesi tedbirler alınması faydalı olabilir. Bir iş insanı, 2009 yilinda tv canlı yayınında bu tür bir hedefini anlattı, depremin önceden kesin tespitinin yapılması gerekiyor.

Jeoloji Mühendisi olarak depremlerin önceden tespiti konusunda yaptığım başarılı çalışmalarım tv ve basında yer almaktadır. Başta, 17/08/1999 yılı Ml:7.4'lük Kocaeli depremini haftalar ve dakikalar öncesinden tespit yaptım ve halen depremlerin önceden tespitini tek başıma yapabilmeyi sürdürmekteyim. Şahitlerim ve delillerim var. (Jeoloji Müh. Behzat Gönül / Kocaeli)