BİFOSFONATI NEDEN KULLANMADIM?

A.Okan Çağlar/Nurçin Çağlar

Konvansiyonel tıbbın klasik osteoporoz tedavisinde önerilen bifosfonat grubu ilaçları kullanmadım çünkü yan etkileri olduğunu okumuştum. Bu yan etkiler rahmetli Prof. Dr. Ahmet Aydın’ın kitabının Osteoporoz bölümünde çok güzel anlatılıyor:

“Klasik tedavide hastalara, D vitamini, kalsiyum, östrojen (menopozdaki kadınlara) ve bifosfonatlar veriliyor. D vitaminine evet, ama o da yeterli verilmiyor. Kalsiyum deyince de akla kötü bir kaynak olan süt geliyor. Benim esas karşı çıktığım ise son yıllarda kullanımı çok yaygınlaşan bifosfanatlar. Bu pahalı ilaçlar kemik yıkımından sorumlu olan ve osteoklast adı verilen kemik yıkıcı hücreleri etkisiz hale getiriyorlar. Bu ilaçlar yıkımı azalttıkları için gerçekten de kemikleri yoğunlaştırmakta fakat uzun vadede bu kemikler sağlamlığını kaybediyor.

Çünkü optimum kemik yoğunluğu kemik yapımı ve yıkımı arasındaki hassas dengeye bağlı. Kemik yıkımını sağlayan hücreler (osteoklastlar) bazı asitler ve enzimleri sağlayarak eski kemik dokusundaki mineralleri ve bağ dokusunu (kollajen) eritirler. Kemik yapımını sağlayan hücreler (osteoblastlar) ancak osteoklastların işi bittikten sonra yeni kemik dokusunu oluşturacak bağ dokusunu üretebiliyorlar. Yani yıkımı durdurursanız yapım da olmuyor.

Hâlbuki her yıl kemiğin yaklaşık yüzde 20’si yenilenmesi lazım. Bu nedenle osteoklastları engelleyen ilaçların uzun süre kullanılması kemik yoğunluğunu artırsa da kemiğin yenilenmesini ve sağlamlığını engelliyor. Yani bifosfanatlar pisliği halının altına süpürüyorlar. Üstelik bifosfonatların birçok yan etkisi var; ülser, karaciğer hasarı, gastritözofajit, kanser, böbrek yetersizliği, kalsiyum düşüklüğü, ciddi göz iltihapları, kemik dokusu tahribi, mermer kemik hastalığı, deri reaksiyonları gibi.”

Bundan sonraki videoda osteoporoz için neler yaptığımı anlatacağım. Ancak bunlar kimseye öneri niteliğinde değildir, doktorunuza danışmalısınız.

Kaynak:

Aydın, Prof. Dr. Ahmet, 7’den 70’e Taş Devri Diyeti, Hayykitap, İstanbul, 2010.