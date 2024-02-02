- Gündem

Ford Otosan işçilerine dalga geçer gibi hediye!

Ford Otosan’ın yeni açılan Yeniköy Fabrikası’nda üretim rekoru kıran işçilere ödül olarak popkek dağıtılması üzerine işçiler isyan etti!

Aygün Baş
Aygün Baş Tüm Haberleri
Ford Otosan işçilerine dalga geçer gibi hediye! mask
Haber albümü için resme tıklayın

Her gün yeni bir işçi isyanıyla karşılaştığımız  Kocaeli’de Ford İşçi Bülteni adlı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Ford Otosan’ın yeni açılan Yeniköy Fabrikası’nda üretim rekoru kıran işçilere ödül olarak popkek dağıtıldı.

YOKSA BİZLER AÇ AÇIKTA KALACAKTIK

Dağıtılan popkek sonrası çılgına dönen Ford Otosan işçileri sosyal medya hesabı üzerinden yaptıkları paylaşımda şunları söyledi,
“Hala bizi kekle tatlıyla kandırmaya çalışıyorlar… Bir arkadaşımızın mesajı; Dün akşamki Yeniköy Ford kaynak bölümünde vardiya rekoru kırıldı 283 üretim olarak. Rekor kırıldığı içinde verilen ödül sanki Mevlüt için dağıtılan bir ikram olmuş sağolsun varolsunlar yoksa bizler aç açıkta kalacaktık”
# Ford Otosan, Hediye, yeni, medya

02 Şub 2024 - 17:27 - Gündem

Mahreç  Aygün Baş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 4.036.476 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL