Ramazan'ın ne zaman başlayacağı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Bu yıl Ramazan'ın ne zaman başlayacağı ve biteceği, Ramazan Bayramı'nın ne zaman olduğu yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Ramazan ayı, ilk oruç ne zaman başlayacak? Ramazan Bayramı ne zaman? İşte ayrıntılar...
2024 RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimine göre Ramazan aynın ilk günü 11 Mart'a denk geliyor. Böylece 11 Mart Pazartesi günü ilk oruç başlayacak. Ramazan'ın son günü ise 9 Nisan Salı günü.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı bu yıl 10 Nisan 2024 tarihine denk geliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.