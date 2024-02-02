YRP İLE AKP ARASINDA İPLER KOPTU

Sena Tufan'ın haberine göre, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler öncesinde partiler il ive ilçe adaylarını açıklamaya devam ederken, kamuoyunda AKP ile Yeniden Refah Partisi ( YRP) arasında İstanbul için ittifak olup olmayacağı merak konusu.
YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, yarın partisinin genel merkezinde ittifak kararını da duyuracağı bir açıklama yapacak.
Erbakan’ın açıklaması öncesi ayrıntılara Cumhuriyet ulaştı. YRP’li kaynaklardan edindiğimiz bilgiye göre, AKP ile YRP arasında İstanbul’da ittifak olmayacak. Görüşmelerde AKP’li yetkililerin YRP’li isimlere “Bizim sizinle ittifak yapmaya ihtiyacımız yok. Biz olmasak belde dahi kazanamazsınız” biçiminde yorumlarda bulunduğu öne sürüldü. Söz konusu tutumun görüşmeleri krize soktuğu ve iki parti arasında anlaşmazlığa yol açtığı öğrenildi.
Anlaşmazlığın ardından YRP İstanbul Büyükşehir Belediyesi için aday çıkarmaya karar verdi.
YRP’de İstanbul adayı için Elif Erbakan ile YRP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz’ün isimleri öne çıkıyor.
Kaynak: CUMHURİYET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.