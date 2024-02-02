KSO Başkanı Zeytinoğlu ocak ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan geçici dış ticaret verilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Zeytinoğlu 2023 yılının, küresel ticaretteki ivme kaybına rağmen ihracat artışıyla tamamlandığını; 2024’e de en yüksek ocak ayı ihracatıyla başlandığını söyledi.

İHRACAT YAPILAN ÜLKELER

Zeytinoğlu yaptığı değerlendirmede, “Ocak ayında ihracatımız 20 milyar 28 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre ihracat artış oranı yüzde 3.6 oldu. Bu ihracat rakamının ocak ayları içerisinde en yüksek değer olduğunu görüyoruz. Bunu olumlu karşılıyoruz. 2024 yılında başta Avrupa olmak üzere hedef pazarlarımızdaki talep artışlarıyla ihracat performansımızın artarak devam etmesini, aylık bazda 25 milyar dolar seviyelerini aşmayı temenni ediyoruz” dedi. Zeytinoğlu, en fazla ihracat yapılan ilk beş ülkeden; Almanya ile yüzde 3.4 gerileme, ABD ile yüzde 3.4 artış, Irak ile yüzde 26.9 artış, İtalya ile yüzde 10.5 artış, İngiltere ile yüzde 4.3’lük artışlar olduğunu söyledi.

ALT KALEMLER

Ocak ayında ithalatın 26 milyar 201 milyon dolar olarak gerçekleştiğini söyleyen Zeytinoğlu, “İthalat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22 azalış gösterdi. Alt kalemlerine baktığımızda; yatırım (sermaye) malları ithalatı geçen yılın aynı ayına göre değişim göstermezken, hammadde (ara mallar) ithalatında yüzde 28.9’luk gerileme, tüketim malları ithalatında ise yüzde 13.8’lik artış olduğunu görüyoruz. Üretim ve yatırıma yönelik artışların değerli olduğunu biliyoruz. Tüketim malları ithalatında daha dikkatli davranılması gerektiğini düşünüyoruz. Kurların rekabetçi seviyede olmasının tüketim malları ithalatı talebinde de yavaşlamayı, kendi kabiliyetimizle üretebileceğimiz ürünlerin de ülkemizde üretilmesi noktasında teşvik unsuru olabileceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.