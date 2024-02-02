"KOCAELİ’YE NÖTRON JENERATÖR FABRİKASINI KAZANDIRACAĞIZ"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı nasip olursa Nötron jeneratör fabrikasının Kocaeli’ de kurulması için Aytemiz Savunma Yönetim Kurulu Başkanı Ali Aytemiz ve Şirket CEO‘ su Murat Ali Tutar ile ön görüşme sağlandı.

Yeniden Refah Partisi olarak Hayata geçirilecek Projeler ile önce Kocaeli sonra Tüm Türkiye’ye fayda sağlayacağız. Kocaeli Büyükşehir Belediye başkanlığı bize nasip olduğu takdirde; Biz kendimizden eminiz ve 5 yıl içerisinde dediğimizin tam arkasında olup tüm sözlerimizi tutacağız.