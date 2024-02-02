02 Şub 2024 - 17:53- Siyaset G:

"KOCAELİ’YE NÖTRON JENERATÖR FABRİKASINI KAZANDIRACAĞIZ"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Doğan Aydal, Kocaeli Teşkilat Başkanı Mehmet Öner ve İzmit İlçe Teşkilat Başkanı Abdulkadir Nuroğlu ile Aytemiz Savunma şirketini ziyaret etti.

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
"KOCAELİ’YE NÖTRON JENERATÖR FABRİKASINI KAZANDIRACAĞIZ" mask
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı nasip olursa Nötron jeneratör fabrikasının Kocaeli’ de kurulması için Aytemiz Savunma Yönetim Kurulu Başkanı Ali Aytemiz ve Şirket CEO‘ su Murat Ali Tutar ile ön görüşme sağlandı.

Yeniden Refah Partisi olarak Hayata geçirilecek Projeler ile önce Kocaeli sonra Tüm Türkiye’ye fayda sağlayacağız. Kocaeli Büyükşehir Belediye başkanlığı bize nasip olduğu takdirde; Biz kendimizden eminiz ve 5 yıl içerisinde dediğimizin tam arkasında olup tüm sözlerimizi tutacağız.
# Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Yeniden Refah Partisi, Aytemiz Savunma Yönetim Kurulu Başkanı Ali Aytemiz, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Doğan Aydal, türkiye

02 Şub 2024 - 17:53 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 4.036.476 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL