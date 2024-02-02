"KOCAELİ’YE NÖTRON JENERATÖR FABRİKASINI KAZANDIRACAĞIZ"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı nasip olursa Nötron jeneratör fabrikasının Kocaeli’ de kurulması için Aytemiz Savunma Yönetim Kurulu Başkanı Ali Aytemiz ve Şirket CEO‘ su Murat Ali Tutar ile ön görüşme sağlandı.
Yeniden Refah Partisi olarak Hayata geçirilecek Projeler ile önce Kocaeli sonra Tüm Türkiye’ye fayda sağlayacağız. Kocaeli Büyükşehir Belediye başkanlığı bize nasip olduğu takdirde; Biz kendimizden eminiz ve 5 yıl içerisinde dediğimizin tam arkasında olup tüm sözlerimizi tutacağız.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.