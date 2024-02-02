Emeklilerin seçim öncesi zam umudu
Emekliler, en düşük maaşın 10 bin TL’ye çıkarılmasının ardından hayal kırıklığı yaşarken, yerel seçimlere sayılı günler kala seyyanen zam beklentisi içine girdi. Kulislerde, hükümetin seçimden önce emeklilere 7 bin TL’lik bir zam yapacağı iddia ediliyor.
Enflasyon karşısında ezilen emekliler
Türkiye’de yüksek enflasyon nedeniyle alım gücü düşen emekliler, maaşlarına yeterli düzenleme yapılmadığını düşünüyor. Asgari ücretin 17 bin 2 TL’ye çıkarılması, emekli maaşlarına yapılan zam oranını da artırsa da, emekliler bu artışın kendilerine yansımadığını söylüyor. Emekliler, genel seçimlerden bu yana maaşlarına yapılacak seyyanen bir zam bekliyor.
Hükümetten emeklilere jest mi?
Yerel seçimlere kısa bir süre kala, kulislerde emeklilere seyyanen bir zam yapılacağı konuşuluyor. Bu zammın 7 bin TL civarında olacağı ve seçimden önce açıklanacağı iddia ediliyor. Emekliler, maaşlarına yapılan son düzenlemelerden memnun olmadıklarını ve seyyanen zam taleplerini sosyal medya ve emekli dernekleri üzerinden dile getirdiklerini belirtiyor. Emekliler, Cumhuriyet’in 100. yılında verilen 5 bin liralık ikramiyenin de kendilerine yetmediğini ifade ediyor.
Kaynak: İTTİFAK
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Kurt - AKP ülkeyi yönetemiyor, ekonomide, sağlıkta, eğitimde, dış politikada sınıfta kaldı. Dolayısıyla bu AKP belediye başkan adayları fazla heyecan yapmasınlar. Emekliler sizi sandığa gömecek.
Serdar - Ya ben böyle bir şey görmedim yok seçim öncesi artış olacak Yok emekli yılı kardeşim verseydi 15 lira hiç kimse sesini çıkarmayacaktı herkes mutlu olacaktı bunu kök maaşı eşitleseydin bir daha ki sefere yok en düşük yok en yüksek olayı da olmayacaktı
Vermeyince Mabut! - Biz zavallı emekliler, her zaman olduğu gibi günü kurtarmaya, bataklığı kurutma yerine 3-5 sivrisineği öldürerek sıtmadan kurtulmaya bakıyoruz. Kaşıkla verilene "şükür" demeye devam ediyoruz. Oysa kepçeyle geri vereceğimizi hiç hesap etmiyoruz. Bize her ey müstahak.
Emekli - Emekli kişiliğini ve geleceğini para karşılığı iktidara teslim etmemeli.Çünki önce emekli arasında çalışan ,çalışmayan diye ayırıp sonra ortadan kaldırmasının tek sebebi yerel seçimlerde.İktidarın korkusu belediyeler elden gidince kendilerinin ve yandaşlarının tatlı yaşantıları ve rantlarının bitecek korkusudur.İktidar belediyeleri kazandığında emekliyi ,dar gelirliyi daha çok ezecektir.Onun için iktidarın geleceğini ortadan kaldırmak ve onlara geleceklerini garanti altına aldırmamak için bunları belediye başkanlıklarından uzaklaştırmaktır.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.