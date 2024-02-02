Emeklilerin seçim öncesi zam umudu

Emekliler, en düşük maaşın 10 bin TL’ye çıkarılmasının ardından hayal kırıklığı yaşarken, yerel seçimlere sayılı günler kala seyyanen zam beklentisi içine girdi. Kulislerde, hükümetin seçimden önce emeklilere 7 bin TL’lik bir zam yapacağı iddia ediliyor.

Enflasyon karşısında ezilen emekliler

Türkiye’de yüksek enflasyon nedeniyle alım gücü düşen emekliler, maaşlarına yeterli düzenleme yapılmadığını düşünüyor. Asgari ücretin 17 bin 2 TL’ye çıkarılması, emekli maaşlarına yapılan zam oranını da artırsa da, emekliler bu artışın kendilerine yansımadığını söylüyor. Emekliler, genel seçimlerden bu yana maaşlarına yapılacak seyyanen bir zam bekliyor.

Hükümetten emeklilere jest mi?

Yerel seçimlere kısa bir süre kala, kulislerde emeklilere seyyanen bir zam yapılacağı konuşuluyor. Bu zammın 7 bin TL civarında olacağı ve seçimden önce açıklanacağı iddia ediliyor. Emekliler, maaşlarına yapılan son düzenlemelerden memnun olmadıklarını ve seyyanen zam taleplerini sosyal medya ve emekli dernekleri üzerinden dile getirdiklerini belirtiyor. Emekliler, Cumhuriyet’in 100. yılında verilen 5 bin liralık ikramiyenin de kendilerine yetmediğini ifade ediyor.

Kaynak: İTTİFAK