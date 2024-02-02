2.021 kişilik memur alımı gerçekleştirilecek!

Bakanlık alım yapacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı ve bağlı kuruluşu Gelir İdaresi Başkanlığı 2.021 memur alımı gerçekleştirecek. Türkiye geneli içinde 81 şehirde dahil olmak üzere başkanlık ve bakanlık bünyesindeki eksikliği karşılamak amaçlı olarak farklı alanlarda istihdam edilmek üzere memur alımı gerçekleştirilecek. Kontenjan dağılımı ve diğer detaylar tek tek paylaşıldı.

2021 memur alımı

Yayınlanan habere göre Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı toplamda 2.021 memur alımı gerçekleştirecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı 700 memur alımı yaparken Gelir İdaresi Başkanlığı 1.321 memur alacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı binası içerisindeki 700 memur alımını 300 adet vergi müfettiş yardımcısı ve 407 defterdarlık uzman yardımcısı kontenjanları üzerinde gerçekleştirecek.

Başvuru şartları belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilecek olan vergi müfettiş yardımcısı ve defterdarlık uzman yardımcısı için kontenjanlar belirlenmişti. İlgili alım ile birlikte şartlarda açıklandı. Defterdarlık uzman yardımcısı için alım şartları şu şekilde:

· Minimum dört yıllık eğitim veren üniversitelerden mezun olmak

· Siyasi bilgiler, hukuk, işletme, iktisat ve idari bilimlere bağlı bölümlerden mezuniyet belgesi almış olmak

· KPSS sınavından minimum 65 puan almak

· Defterdarlık uzman yardımcısı alımı dört-15 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı iki farklı alanda memur alacak

Geri İdaresi Başkanlığı iki farklı alan için memur alım yapacağını duyurmuştu. Bu bağlamda 50 adet devlet gelir uzman yardımcısı, 1271 gelin uzman yardımcısı ve toplamda 1321 memur alımı gerçekleştirilmiş olacak.

Vergi müfettiş yardımcısı için alım şartları şu şekilde:

· Siyasi bilgiler, işletme, hukuk, iktisat ve iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezun olmak

· KPSS’den minimum 80 puan almış olmak

Vergi müfettiş yardımcısı için alımlar 12 Şubat 2024 pazartesi günü başlayacak olup 23 Şubat 2024 cuma günü sona erecek.