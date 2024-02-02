Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzensiz göçmen hareketliliğinin men ve takibine yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde, 28 Ocak'ta Gebze'de bir araç durduruldu. Araçta yakalanan 9 düzensiz göçmen, işlemleri için Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. 30 Ocak'ta ise İzmit'te durdurulan araçta 4 düzensiz göçmen daha yakalandı. 4 göçmen de İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü. Her iki olaya ilişkin gözaltına alınan İ.N., A.E. ve A.I. isimli 3 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
- Asayiş
Kocaeli'de 13 düzensiz göçmen yakalandı
Kocaeli'de durdurulan 2 araçta toplamda 13 düzensiz göçmen yakalandı, 3 şüpheli tutuklandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.