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Çekici ve karavan hırsızları tutuklandı

Kocaeli'de dorse takılı haldeki çekici, karavan ve bir tırın fren sistemlerini kontrol eden cihazı çaldığı tespit edilen 3 şüpheli tutuklandı.

İhlas Haber Ajansı
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Çekici ve karavan hırsızları tutuklandı mask

Edinilen bilgiye göre, Körfez'de farklı zamanlarda park halindeki dorse takılı haldeki çekici, karavan ve park halindeki bir tırın fren sistemlerini kontrol eden cihaz çalındı. Karavanın, sahte plaka takılı araç ile çalındığı öğrenildi. İnceleme başlatan polis ekipleri, hırsızlık olaylarına karışan şüphelilerin kimliğini tespit etti. S.Ş. ve M.R.D. Körfez'de, M.A. ise Manisa'da gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
# tespit

02 Şub 2024 - 18:37 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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