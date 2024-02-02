Çekici ve karavan hırsızları tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Körfez'de farklı zamanlarda park halindeki dorse takılı haldeki çekici, karavan ve park halindeki bir tırın fren sistemlerini kontrol eden cihaz çalındı. Karavanın, sahte plaka takılı araç ile çalındığı öğrenildi. İnceleme başlatan polis ekipleri, hırsızlık olaylarına karışan şüphelilerin kimliğini tespit etti. S.Ş. ve M.R.D. Körfez'de, M.A. ise Manisa'da gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
# tespit
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.