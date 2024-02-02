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Gübretaş'tan emekli Seyfi Kıvılcım kalbine yenildi

İzmit Kuruçeşme Ahenk Sokakta ikamet eden Kocaeli Yüzme Merkez Hakem Kurulu üyesi, Gübretaş Fabrikası Bilgi İşlemden emekli, 1 çocuk babası Seyfi Kıvılcım(62), kalp krizi nedeniyle vefat etti.

Cihat Polat
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02 Şub 2024 - 18:43 - Asayiş

Mahreç  Cihat Polat

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