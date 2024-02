BAŞKAN BÜYÜKAKIN: “GERİ KAZANIMDA KULLANILAN SU MİKTARI 15 MİLYON METREKÜP”

Su verimliliği seferberliği kapsamında sanayi kuruluşlarında içme suyu yerine geri kazanım suyu kullanımını özendirmek ve su kullanımını azaltmak için Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının öncülüğünde Sanayide Su Verimliliği Toplantısı, Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı Sayın İbrahim Yumaklı’nın katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda sanayide su verimliliği ile ilgili yapılan çalışmalar konuşuldu. Toplanda iki bakanlık arasında su verimliliği protokolü imzalandı.

“GERİ KAZANIMDA KULLANILAN SU MİKTARI 15 MİLYON METREKÜP”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sanayide yıllık 15 milyon metreküp su, geri kazanım suyu olarak kullanıldığını ve bunun sanayide kullanılan suyun yüzde 35’u olduğunu ifade etti. Konuşmalarının devamında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın: “Geri kazanım suyu, su verimliliği çalışmaları konusunda daha önce yine Saygıdeğer Hanımefendi’nin öncülüğündeki ödül programında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi geri kazanımla ilgili bir ödül almıştı. Aslında 2015 yılından bu yana Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin geri kazanım suyu ile ilgili yürüttüğü çalışmalar, öncü çalışmalar. Toplam 48 milyon metreküplük bir geri kazanım suyu kapasitemiz var. Sanayinin Kocaeli’deki yıllık ihtiyacı ise 41 milyon metreküp. Geri kazanım suyundan kullanılan miktar ise 15 milyon metreküp. Yani sadece yüzde 35’i kullanılıyor. Burada farklı kullanım amaçlarına göre, farklı teknikler kullanıyoruz. Bazen kum filtre yöntemi, bazen basınçlı kum filtre yöntemi, bazen de ultraviyole sistemler kullanılıyor.

“BUGÜNE KADAR 109 MİLYONLUK METREKÜP SU TASARRUF SAĞLANDI”

Konuşmalarının devamında Başkan Büyükakın :“Önümüzdeki süreçte dikkat edilmesi gereken hususlardan biri şu, bizim Büyükşehir Belediyeleri olarak yürütemediğimiz kısım yer alt suları ile alakalı. Aslında kuyu sularının kullanımı sanayiciye daha cazip geliyor. Ben bunu şehrimde değerlendirmesini yaptığımda o fiyatları belirleyemediğimiz için kullanım hakları bizden alınmadığından dolayı geri kazanım kısmı ile ilgili bir fiyatlama yani tersine teşvik yapalım, kuyu suyu kullanmasınlar diye ricada bulunduk. Geri kazanım suyunu kullanabilmek için sanayi ile ilgili problem şu, tesis kurulması lazım ve bu geri kazanım suyunun o tesislerde kullanabilir hale getirilmesi gerekiyor. Uzun uzadıya üzerinde çalışmalar yapmaya gerek yok. 2015 yılından buyana Kocaeli’deki geri kullanım suyu yüzde 35’lik kısma tekabül ediyor olsa bile, bugüne kadar 109 milyon metreküp su tasarruf sağlandı. Yuvacık Barajı’nın hacmi, 50 milyon metreküp. İki Yuvacık Barajı kadar bir suya tekabül ediyor. Buradan baktığımızda geri kazanım suyunun özellikle endüstriyel tesislerde soğutma suyu, proses suyu kısmından baktığınızda ne kadar ciddi bir şeyden bahsettiğimiz bir kez daha anlaşılır.

“TESİSLERİ SANAYİCİNİN KURMASI GEREKİYOR”

Daha önce yine sanayiciler ile buluşmalarımızda biz buna dair özel toplantılar yaptık ve kendilerine ifade ettik. Orada birkaç zorluk var. Hatların çekilmesi gerekiyor, o hatların her biri ayrı ayrı gönderilebilir hatlar değil, sanayicinin kullandığı nitelikteki suyun her biri aynı nitelikte değil. Biri çok daha ileri düzeyde arıtılmış su kullanmak durumunda, bir kısmı ise daha az arıtılmış su kullanmak durumunda. Dolayısıyla her birine üç ayrı hat döşenmesi mümkün olamayacağından tesisleri sanayicinin kurması gerekiyor. Bu da asıl meselenin tıkandığı nokta. Sanayicinin burada inisiyatif almasını teşvik edecek düzenlemeler, bu işin hızlandırılmasına da katkı sağlayacak diye düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte bu konudaki hassasiyetin artmasıyla birlikte su kullanımında çok ciddi bir avantaj elde ederiz. ‘ Yeni Türkiye Yüzyılı’nda şehir yönetimleri, bu noktada birbiriyle çok güzel bir buluşma yaşamış olacak. Merkezi hükümetin