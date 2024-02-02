Lise mezunu personel alımı yapılacak!

Ticaret Bakanlığı açıkladı

Ticaret Bakanlığı bünyesinde çalışmak isteyen adayları sevindiren haber paylaşıldı. Bakanlık toplamda 328 kişilik kadro ile sözleşmeli personel alımı yapacak. Bakanlık bünyesinde gerçekleştirilecek olan alımı ile ilgili detaylar açıklandı.

Ticaret Bakanlığı Türkiye geneli içinde farklı şeyler zorunda istihdam etmek amaçlı 328 personel alımı gerçekleştirecek. Başvurular 12 Şubat 2024 tarihine kadar sürecek. Bakanlık bünyesindeki eksikliği gidermek amaçlı personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Personel alımı için gereken başvuru şartları ve kontenjan detayları belirlendi. 328 kişilik alım gerçekleştirilecek.

Başvuru şartları açıklandı

Ticaret Bakanlığı bünyesinde istihdam etmek üzere 328 personel alım yapacağını duyurmuştu. Sözleşmeli personel alımı için başvuru şartları tek tek paylaşıldı. Başvuru şartları şu şekilde:

· Türkiye Cumhuriyeti işe alım portalı üzerinden e-Devlet şifresiyle birlikte başvuruların yapılması

· Başvuruda bulunan adayların en fazla on il için tercihte bulunması

· Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonu adına başvuru yapacak adayların silahlı özel güvenlik kimlik kartına sahip olmaları

· Yurtdışında öğretim gören adayların yükseköğretim kurumundan almış olduğu belgeleri ibraz etmeleri

· Başvurunun eksiksiz ve hatasız şekilde yapılıp belgelerin istenilen format üzerinden yüklenmesi

Sözleşmeli personel alımı için kontenjan dağılımı

Ticaret Bakanlığı’nın yapacak olduğu sözleşmeli personel alımı için kontenjan dağılımı açıklandı.

Lise mezunu: 110 kişilik kadro ile Şoför, 30 kişilik kadro ile temizlik personeli ve 100 kişilik kadro ile basit bakım onarım personeli alımı yapılacak.

Önlisans mezunu: 88 kişilik kadro ile koruma ve güvenlik görevlisi alımı yapılacak. 88 kişilik kadronun 83’ü erkek ve 5’i kadın olacak şekilde dağılımlar gerçekleştirilecek. Başvuru süreci ve detaylı tüm bilgiler kamu işe alım portalı üzerinden paylaşıldı. Detaylı bilgilerin ilerleyen günlerde paylaşılması bekleniyor.