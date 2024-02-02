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4 çocuk babası Şahin Gümüş hayatını kaybetti

İzmit 28 Haziran Mahallesi Türbe Bayırı Sokakta ikamet eden Seyyar satıcı, 4 çocuk babası Şahin Gümüş(49), kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti.

02 Şub 2024 - 19:02 - Asayiş

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