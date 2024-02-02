Cenazesi Eskişehir Alpu İlçesinde toprağa verildi.
- Asayiş
4 çocuk babası Şahin Gümüş hayatını kaybetti
İzmit 28 Haziran Mahallesi Türbe Bayırı Sokakta ikamet eden Seyyar satıcı, 4 çocuk babası Şahin Gümüş(49), kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.