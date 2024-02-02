02 Şub 2024 - 19:25- Gündem G:

Kuşadası Körfezi'nde deprem

AFAD, Kuşadası Körfezi'nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

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Kuşadası Körfezi'nde deprem mask

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı sosyal medya hesabından  Kuşadası Körfezi'nde 3.5 büyüklüğünde bir  deprem olduğunu duyurdu.

Buna göre deprem 18.27'de gerçekleşti ve 8.03 kilometre derinliğinde meydana geldi.
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02 Şub 2024 - 19:25 - Gündem

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