Kocaeli Azerbaycan Haydar Aliyev Kültür Evi Derneği'nden Başhekim Yardımcısı Çeçen'e ziyaret

"Kocaeli Azerbaycan Haydar Aliyev Kültür Evimiz Yönetim Kurulumuz olarak 2 Şubat günü Kocaeli Şehir Hastanesinde Başhekim Yardımcısı olarak göreve başlayan değerli Onur Kurulu Üyemiz Prof. Dr. Sayın Kürşat Çeçen hocamızı ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı uğurlu olmasını dileyerek tebrik edip, başarı dileklerimizi ilettik. Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Adnan Zamburkan, Canip Nuray, Mehmet Seven, Güven Aslan, onur Kurulu Üyemiz Sayın Mehmet Irak kardeşlerimiz ile birlikte samimi görüş alışverişinde bulunduk. Yönetim Kurulu Başkanımız Bilal Dündar yazmış olduğu bir kitabını imzalayarak hediye ettiler. Sayın hocamıza misafir perverliği için çok teşekkür ediyor, başarılar diliyoruz."