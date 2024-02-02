CHP'nin Kandıra adayı açıklandı

31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlerde CHP’nin bir ilçe belediye başkan adayı daha belli oldu. CHP Genel Merkezi’nde yapılan toplantıda, Kandıra Belediye Başkan Adayı olarak ilçe başkanı Serkan Açıkgöz’ün olmasına karar verildi.