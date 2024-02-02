AKP KOCAELİ'DE BAŞKAN ADAYLARI BELLİ OLDU!

İzmi̇tli̇ - @Ak Partili 01 nolu yoruma cevabı: Aynen,yıldız entegre ile ilgili şikayetlerimizi söyledim.Cimere şikayet edin diyor.rte nkn korkusundan hiç bir çözüm üretmiyor.Çok yakında 2. Dilivası olur kartepe.çelik fabrikasını kursunlar bakın siz o zaman kanser vakalarına