02 Şub 2024 - 19:48- Siyaset G:

AKP KOCAELİ'DE BAŞKAN ADAYLARI BELLİ OLDU!

AKP'nin Kocaeli'de merakla beklenen adayları belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak listede sürpriz isimler yer aldı. Adaylara bugün tebliğ edildi. Yarın saat 11.30’da Kocaeli Kongre Merkezi’nde yapılacak programda adaylar tek tek tanıtılacak. Şu ana kadar açıklanan isimler şu şekilde:

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AKP KOCAELİ'DE BAŞKAN ADAYLARI BELLİ OLDU! mask

4 BELEDİYE BAŞKANI DEĞİŞİYOR

Kandıra Belediye Başkan Adayı: Erol Ölmez

İzmit Belediye Başkan Adayı: Muharrem Tutuş

Kartepe Belediye Başkan Adayı: M. Mustafa Kocaman

Karamürsel Belediye Başkan Adayı: Mesut Çetinkaya

Başiskele Belediye Başkan Adayı: Yasin Özlü

Gölcük Belediye Başkan Adayı: Ali Yıldırım Sezer

Derince Belediye Başkan Adayı: İbrahim Şirin

Körfez Belediye Başkan Adayı: Şener Söğüt

Gebze Belediye Başkan Adayı: Zinnur Büyükgöz

Çayırova Belediye Başkan Adayı : Bünyamin Çiftçi

Darıca Belediye Başkan Adayı: Muzaffer Bıyık

Dilovası Belediye Başkan Adayı: Ramazan Ömeroğlu
# AKP, AKP Kocaeli, Dilovası, Başiskele, Kartepe, Darıca, Mesut Çetinkaya

02 Şub 2024 - 19:48 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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Yorumlar

(5)
05

Kurt - AKP ülkeyi yönetemiyor, ekonomide, sağlıkta, eğitimde, dış politikada sınıfta kaldı. Dolayısıyla bu AKP belediye başkan adayları fazla heyecan yapmasınlar. Emekliler sizi sandığa gömecek.

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 02 Şubat 20:43
03

İzmi̇tli̇ - Tutuşan tutuş un hiç bir şansı olmaz.tutuş daha pembe pantolonluyla yaptıklarının hesabını vermedi.Fetöcülere yerleri kim verdi tutuşan tutuş.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 02 Şubat 20:21
02

Körfezli - Körfez azmi hocaya hayırlı olsun akıl tutulması bu olsa gerek Şener sögüt körfeze ne verdi ki tekrar aday yaptılar

Yanıtla . 3Beğen . 1Beğenme 02 Şubat 20:16
01

Ak Partili - mustafa kocamana oy verirsem elim kırılsın ak partiliyim ama kesinlikle oy vermicem Allahım ona bir daha nasip etmesin AMİN.

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 02 Şubat 20:07
06

İzmi̇tli̇ - @Ak Partili 01 nolu yoruma cevabı: Aynen,yıldız entegre ile ilgili şikayetlerimizi söyledim.Cimere şikayet edin diyor.rte nkn korkusundan hiç bir çözüm üretmiyor.Çok yakında 2. Dilivası olur kartepe.çelik fabrikasını kursunlar bakın siz o zaman kanser vakalarına

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Şubat 20:44
04

Muhsin - @Ak Partili 01 nolu yoruma cevabı: Bırakın bu işleri martta koşarak gidiyonuz oy atmaya bu zamana kadar hep böyle son gün gidiyim bari bırakın gyiyim ayagını

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Şubat 20:27
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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